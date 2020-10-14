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Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша

13:45 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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В качестве предмета иска указано наличие задолженности по трем компаниям в размере 4,85 млн руб.

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Энергетики подали на банкротство трех крупных новосибирских УК

Иски на банкротство ООО «УК «ЖКХ-Гарант», ООО «УК «Дзержинец» и ООО «Дост-Н» поданы от ООО «Новосибирскэнергосбыта». В качестве предмета иска указано наличие задолженности по трем компаниям в размере 4,85 млн руб.

Эти три управляющие компании — ООО «УК «ЖКХ-Гарант», ООО «УК «Дзержинец» и ООО «Дост-Н» — управляют 645 многоквартирными домами в Новосибирске. Все три УК входят в холдинг МКС-Новосибирск. Кроме этого, ООО «Новосибирскэнергосбыт» в конце сентября заявил намерение подать исковое заявление на ООО «УКЖХ Октябрьского района», поводом стал долг в размере 1,3 млн руб. Также энергетики судятся с другими управляющими компаниями холдинга — так, сумма претензий к ООО «УК «Октябрьская» по искам за сентябрь составила 1,1 млн руб, в августе был подан иск к АО «МКС-НОВОСИБИРСК» на сумму в 384 тыс. руб.

ЗАО «Мкс-Новосибирск» — управляющая компания для ООО «УК «Дзержинец», ООО УК «ЖКХ-Гарант», ООО УК «Стандарт», АО УК «Перспектива», ООО «УК жилищного хозяйства Октябрьского района», ООО «УК «Октябрьская», ООО «Дирекция Объединенных Строительных Трестов — Новосибирск». Всего под управлением находятся более 2 тыс. домов (28,7% от общего числа) площадью более 898 тыс. кв.м. Согласно данным сайта «Контур. Фокус» на основании бухгалтерской отчетности, выручка компании на 2019 год составила 619 млн руб., а прибыль — 16 млн руб.

Холдинг «Мой коммунальный стандарт» зарегистрирован в 2010 году, его учредителем стала кипрская компания Sibeco Asset Management Limited. В 2011 году новосибирские активы были консолидированы в АО «МКС-Новосибирск».

РБК Новосибирск направил запрос в ООО «Новосибирскэнергосбыт» и группу компаний «МКС-Новосибирск».

По мнению Ивана Волкова, исполнительного директора АО «МКС-Новосибирск», «Новосибирскэнергосбыт» занимается нерыночными методами давления на крупнейшую управляющую компанию города. «При обороте компании МКС в 2,5 млрд руб. «Новосибирскэнергосбыт» не предъявляет исполнительный лист на расчетный счет, а сразу после решения составляет иск на банкротство». По словам Волкова, все суммы по исковым заявлениям оплачены.

Источник: nsk.rbc.ru

банкрот Управляющая компания.
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От редакции

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Гость, 14 октября 2020 14:09
От "подал иски" до "закрывается" - и 100 лет может пройти. Не кипишуйте.

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