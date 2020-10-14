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Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве

14:00 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Витаутас Шустаускас раскритиковал действия Вильнюса, которые приносят стране лишь ущерб в экономической сфере.

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Литва жила бы хорошо, если бы не лаяла на Россию, считает экс-мэр Каунаса

Как отметил политик, правящая партия успела сделать за четыре года какие-то вещи для населения, однако он категорически против нынешних трат властей на вооружения
Внешний курс Литвы после новых парламентских выборов не изменится, а официальный Вильнюс будет продолжать действовать в ущерб стране, сказал в интервью Sputnik Литва экс-мэр Каунаса, член "Союза борцов Литвы" Витаутас Шустаускас.
Тем не менее, по оценке политика, парламентские выборы, вероятнее всего, выиграет нынешняя правящая партия "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) под руководством Рамунаса Карбаускиса.

"Думаю, что Карбаускис будет (у власти дальше. – Sputnik), зеленые будут. Все-таки что-нибудь, но они да сделали. Мы бы поддержали их, но одно условие – нам не нравится, что они бросают 2,5 процента из бюджета на вооружения. В атомном веке танки не нужны уже. А так они сделали для людей – подняли чуть-чуть пенсии, заработок, дали детям деньги, но если бы не бросали деньги в лужу, все было бы хорошо", – отметил Шустаускас.

Между тем что касается внешней политики балтийской республики, то все останется без изменений.

"То же самое будет, ничего не изменится. Надо, чтобы пришли другие политики, которые бы поменяли иностранную политику с соседями. Я когда-то, еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Беларусь и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо. Конечно, иметь таких соседей, чтобы все – и нефть, и газ – все есть. За бензин платили бы, наверное, несколько центов только", – считает Шустаускас.
В воскресенье в Литве проходит основной день голосования на выборах в Сейм. Участки открыты с 7:00 до 20:00. Второй тур запланирован на 25 октября.

Источник: lt.sputniknews.ru

литва прибалтика Витаутас Шустаускас
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