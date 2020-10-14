14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Машины с автопилотом появятся в автошколах

12:46 14.10.2020 Фото: из открытых источников
0

Школы по обучению вождения на территории РФ вскоре смогут включить в свою программу навыки по управлению беспилотными транспортными средствами. О таком сообщили представители Минпросвещения РФ.

% name% title
А автошколах появятся машины с автопилотом

В Минпросвещения РФ пояснили в письме: «Целью издания приказа является установление особенностей обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления». Кроме того, в приказе, который опубликован на портале нормативных актов, также присутствуют изменения в отдельные программы переподготовки водителей разных категорий и подкатегорий.

На сегодняшний день в приказе имеются пункты об электронных системах помощи водителю к практически всем категориям авто, за исключением категории А. Среди подобных систем названы: круиз-контроль, ABS, ассистент водителя при парковке и пр. В Минпросвещения также хотят добавить к списку системы автоматизированного вождения или системы автопилота.

Источник: gismeteo

автопилот автошкола вождение обучение вождению
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть водительское удостоверение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Псами ада" назвал уничтоженных боевиков в Грозном Кадыров
14:45 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
14:30 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
БердскСамой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
14:15 14-10-2020
Самой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
14:15 14-10-2020
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
БердскНаказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
14:12 14-10-2020
Наказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
14:00 14-10-2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша 1
13:45 14-10-2020
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
13:40 14-10-2020
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
13:37 14-10-2020
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс
13:30 14-10-2020
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс