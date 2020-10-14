Машины с автопилотом появятся в автошколах

Школы по обучению вождения на территории РФ вскоре смогут включить в свою программу навыки по управлению беспилотными транспортными средствами. О таком сообщили представители Минпросвещения РФ.

А автошколах появятся машины с автопилотом

В Минпросвещения РФ пояснили в письме: «Целью издания приказа является установление особенностей обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления». Кроме того, в приказе, который опубликован на портале нормативных актов, также присутствуют изменения в отдельные программы переподготовки водителей разных категорий и подкатегорий.

На сегодняшний день в приказе имеются пункты об электронных системах помощи водителю к практически всем категориям авто, за исключением категории А. Среди подобных систем названы: круиз-контроль, ABS, ассистент водителя при парковке и пр. В Минпросвещения также хотят добавить к списку системы автоматизированного вождения или системы автопилота.

Источник: gismeteo