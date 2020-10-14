Какой новый тип денег может появиться в России

Цифровой рубль может появиться в России

Цифровой рубль, возможность запуска которого сейчас оценивается, может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными, говорится в консультативном докладе ЦБ.

"Эмиссию <...> будет осуществлять Банк России. <...> При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации <...> из одной формы в другую", — говорится в документе. Там также отмечено, что для этого потребуется дополнительная платежная инфраструктура.

Если наличные выпускают в виде банкнот с уникальным номером, а безналичные — это записи на счетах в коммерческих банках, то цифровым рублям присвоят коды, которые будут храниться на специальных электронных кошельках. То есть переход от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов.

Пользоваться новым видом денег можно будет с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи.

"Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно: после оценки возможностей <...> и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля", — сказано в докладе.

Преимущества для экономики

Новый вид валюты дополнит денежное обращение и будет способствовать укреплению экономики.

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.

Кроме того, прозрачность расчетов должна повыситься, а риски финансовой нечистоплотности — напротив — снизиться.

Еще одно преимущество, которое может приобрести экономика с введением цифрового рубля, — возможность проведения анализа на основе больших массивов данных.

Защита и ограничения

Если будет реализована возможность офлайн-расчетов цифровыми рублями с юридическими лицами и переводов между гражданами, потребуются механизмы защиты самой валюты и интересов пользователей.

"Например, таких как введение лимитов на сумму разовой операции, а также на общую сумму операций в течение установленного периода и введение ограничений на количество транзакций/операций, которые можно совершить в течение установленного периода", — сказано в документе.

Определенные ограничения по расчетам цифровыми рублями, в случае их введения, могут быть и у компаний. Так, государство сможет автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках госконтрактов или иных бюджетных платежей.

"Например, если государство выделило организации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, их нельзя будет потратить на приобретение оргтехники. Администрирование таких ограничений может быть элементом платежной системы или доверено "умным контрактам", — поясняет регулятор.

Бесшовность и поддержка

В дополнение к современным безналичным платежам государство сможет использовать цифровой рубль для проведения расчетов, приема платежей, а также осуществления перечислений в пользу граждан и бизнеса, отмечается в докладе.

"Так как счета Федерального казначейства находятся в Банке России, оно не будет иметь ограничений на обмен безналичных рублей на цифровые, поэтому цифровой рубль может также использоваться при выплате заработных плат, пособий и иных платежей социального характера наряду с другими формами платежей в наличных и безналичных рублях", — говорится в докладе.

Это может быть особенно актуально в тех случаях, например, когда граждане по тем или иным причинам не имеют доступа к банковскому обслуживанию.



"При этом Банк России полагает, что граждане должны иметь возможность самостоятельно выбирать ту форму денег, в которой им предпочтительно получать такого рода переводы", — уточнили в организации.На этапе введения цифрового рубля банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами. В случае необходимости ЦБ окажет поддержку.

Источник: РИА