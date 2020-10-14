14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

"Псами ада" назвал уничтоженных боевиков в Грозном Кадыров

14:45 14.10.2020 Фото: кремлин.ру
0

Сейчас, добавил он, обстановка в Грозном и в Чечне в целом спокойная, ограничительные меры не вводились.

% name% title
Руководитель Чеченской республики проинформировал об уничтоженных на территории Грозного боевиках

В Грозном уничтожены боевики, прежде скрывавшиеся на сирийской территории. Такое заявление было озвучено Рамзаном Кадыровым

Сегодня, 13 октября, в своем Telegram-канале руководитель Чеченской республики проинформировал об уничтоженных на территории Грозного боевиках, ранее прятавшихся в Сирии. Отмечается, что в оперативной базе соответствующие люди числились с давних пор, оставаясь в международном розыске. Кадыров назвал их "шайтанами" и подчеркнул, что на протяжении всего последнего времени они бегали за границей, в Сирии и иных государствах.

По словам чеченского президента, теперь боевики получили "отворот-поворот" от зарубежных спонсоров, но решили вернуться и провести несколько запрещенных в РФ акций. Такие слова он опубликовал в своем канале. При этом Кадыров предоставил фотографии уничтоженных боевиков.

боевики террорист уничтожили Чечня Рамзан Кадыров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем они скрывались в Сирии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Псами ада" назвал уничтоженных боевиков в Грозном Кадыров
14:45 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
14:30 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
БердскСамой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
14:15 14-10-2020
Самой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
14:15 14-10-2020
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
БердскНаказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
14:12 14-10-2020
Наказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
14:00 14-10-2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша 1
13:45 14-10-2020
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
13:40 14-10-2020
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
13:37 14-10-2020
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс
13:30 14-10-2020
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс