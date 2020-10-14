"Псами ада" назвал уничтоженных боевиков в Грозном Кадыров

Сейчас, добавил он, обстановка в Грозном и в Чечне в целом спокойная, ограничительные меры не вводились.

Руководитель Чеченской республики проинформировал об уничтоженных на территории Грозного боевиках

В Грозном уничтожены боевики, прежде скрывавшиеся на сирийской территории. Такое заявление было озвучено Рамзаном Кадыровым

Сегодня, 13 октября, в своем Telegram-канале руководитель Чеченской республики проинформировал об уничтоженных на территории Грозного боевиках, ранее прятавшихся в Сирии. Отмечается, что в оперативной базе соответствующие люди числились с давних пор, оставаясь в международном розыске. Кадыров назвал их "шайтанами" и подчеркнул, что на протяжении всего последнего времени они бегали за границей, в Сирии и иных государствах.

По словам чеченского президента, теперь боевики получили "отворот-поворот" от зарубежных спонсоров, но решили вернуться и провести несколько запрещенных в РФ акций. Такие слова он опубликовал в своем канале. При этом Кадыров предоставил фотографии уничтоженных боевиков.