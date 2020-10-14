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Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?

14:30 14.10.2020 Фото: avia.pro
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На данный момент, судя по заявлениям официального Еревана, азербайджанская армия и турецкие силы активно применяют свою боевую авиацию, в частности, речь идёт о штурмовиках Су-25 и истребителях F-16.

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Су-30 не смогли взлететь

Азербайджанские ПВО не дали взлететь истребителям Су-30СМ.

Армянские истребители Су-30СМ, принятые на вооружение страны всего лишь несколько месяцев назад, не смогли обеспечить защиту воздушного пространства Армении, так как военные аэродромы оказались под куполом азербайджанских средств противовоздушной обороны. За две недели активного противостояния, Армения так и не смогла поднять в воздух свои тяжёлые боевые истребители.

На данный момент, судя по заявлениям официального Еревана, азербайджанская армия и турецкие силы активно применяют свою боевую авиацию, в частности, речь идёт о штурмовиках Су-25 и истребителях F-16, однако, Армения до сих пор не задействовала своё главное вооружение – истребители, что, очевидно, свидетельствует о том, что азербайджанские средства ПВО не дают последним даже подняться в воздух.

«Конечно, у Армении не так много боевых самолётов, но без воздушной поддержки любые военные операции и контратаки являются совершенно бесполезными, тем более, когда отнюдь не меньшая угроза исходит со стороны Турции, которая может нанести удар с тыла», - отмечает аналитик.

На сегодняшний день известно о том, что два истребителя Су-30СМ ВВС Армении базируются в Гюмри, как было сказано ранее, прикрываясь российской военной авиабазой, очевидно, опасаясь удара тактическим вооружением со стороны Баку.

Источник: avia.pro

военные действия война. Нагорный Карабах Су-30СМ
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