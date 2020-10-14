Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов

Молодой человек представил необходимые документы, в том числе заявление, паспорт, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы.

Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии

Нижегородский стрелок также не нарушал условия хранения оружия и боеприпасов, добавили в пресс-службе Росгвардии.

Разрешение на оружие Данилу Монахову, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, было выдано в соответствии с законодательством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что молодой человек в установленном порядке представил необходимые документы, в том числе заявление, паспорт, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы. "Также в рамках рассмотрения заявлений о выдаче разрешительных документов были проведены проверки на наличие судимости и фактов привлечения к административной ответственности. По результатам проверки было установлено, что Монахов к уголовной и административной ответственности не привлекался", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что 17 августа сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области провели проверку обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов к оружию. "По результатам проверки установлено соответствие условий хранения оружия и патронов предъявляемым требованиям, о чем составлен соответствующий акт. Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось", - заключил собеседник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелок купил справку для получения разрешения на оружие в частной клинике.

Источник: ТАСС