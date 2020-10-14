14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов

13:40 14.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Молодой человек представил необходимые документы, в том числе заявление, паспорт, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы.

% name% title
Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии

Нижегородский стрелок также не нарушал условия хранения оружия и боеприпасов, добавили в пресс-службе Росгвардии.

Разрешение на оружие Данилу Монахову, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, было выдано в соответствии с законодательством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что молодой человек в установленном порядке представил необходимые документы, в том числе заявление, паспорт, медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы. "Также в рамках рассмотрения заявлений о выдаче разрешительных документов были проведены проверки на наличие судимости и фактов привлечения к административной ответственности. По результатам проверки было установлено, что Монахов к уголовной и административной ответственности не привлекался", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что 17 августа сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области провели проверку обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов к оружию. "По результатам проверки установлено соответствие условий хранения оружия и патронов предъявляемым требованиям, о чем составлен соответствующий акт. Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось", - заключил собеседник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелок купил справку для получения разрешения на оружие в частной клинике.

Источник: ТАСС

застрелил массовый расстрел убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно тщательнее проверять человека при выдачи оружия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Псами ада" назвал уничтоженных боевиков в Грозном Кадыров
14:45 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
14:30 14-10-2020
Почему истребители Су-30 не смогли взлететь с базы Армении?
БердскСамой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
14:15 14-10-2020
Самой красивой девочкой России может стать 2-летняя Софья из Бердска. Смотрите видео юной модели из Бердского острога бизнесмена Илющенко
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
14:15 14-10-2020
Арестовали убившего из-за ревности трансгендера Викторию Басаковскую полицейского до 13 декабря
БердскНаказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
14:12 14-10-2020
Наказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
14:00 14-10-2020
Попросили перестать «лаять» на Россию в Литве
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша 1
13:45 14-10-2020
Эти управляющие компании закрываются за долги. Узнайте, есть ли в списке ваша
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
13:40 14-10-2020
Законно получил оружие расстрелявший бабушку и прохожих Даниил Монахов
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
13:37 14-10-2020
Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс
13:30 14-10-2020
Сравнил с бассейном без воды пенсии россиян Чубайс