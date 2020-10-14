14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Сколько денег нужно для счастья россиянам, стало известно. Вы очень удивитесь!

15:30 14.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас.

% name% title
Олег Кобяков: «В мире достаточно продовольствия, но доступно оно не всем»

Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). А 26% сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас, при этом 8% опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.

Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая - на Северном Кавказе (1%).

При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья - 100-150 тысяч. Вместе с тем, москвичам для счастья нужно больше денег - 150-300 тысяч рублей в месяц.

Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Источник: РИА Новости

бедность доходы нищета
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А сколько нужно вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два года насиловал маленькую девочку друг семьи, пока ее мать не узнала об этом из sms
17:30 14-10-2020
Два года насиловал маленькую девочку друг семьи, пока ее мать не узнала об этом из sms
БердскВо второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
17:22 14-10-2020
Во второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
Чехлы для IPhone SE 2020
17:19 14-10-2020
Чехлы для IPhone SE 2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
17:16 14-10-2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
Кухня из натурального камня
17:15 14-10-2020
Кухня из натурального камня
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
17:15 14-10-2020
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
БердскПопала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
17:14 14-10-2020
Попала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
Герман Греф – председатель Сбербанка
17:14 14-10-2020
Герман Греф – председатель Сбербанка
Теплоноситель в промышленности
17:13 14-10-2020
Теплоноситель в промышленности
Циркуляционные насосы для жилых помещений
17:11 14-10-2020
Циркуляционные насосы для жилых помещений