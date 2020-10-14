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Авто / Общество

3 машины премиум-класса чаще других попадают в крупные ДТП. У них самые тяжелые последствия

13:19 14.10.2020 Фото: pixabay
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Владельцы автомобилей премиум-класса Porsche, Infiniti и Mercedes-Benz чаще других попадают в крупные ДТП. Об этом рассказали аналитики «АльфаСтрахование».

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В большинстве случаев эти автомобили не подлежат восстановлению

Машины этих марок попадают в ДТП с тотальными убытками, отметили специалисты. В большинстве случаев эти автомобили не подлежат восстановлению или оно экономически невыгодно.

По данным за 2020 год, чаще всего разбивали авто владельцы Porsche (0,75% от общего числа застрахованных автомобилей этой марки), Infinity (0,58%) и Mercedes-Benz (0,55%).

Зачастую в ДТП с тотальным убытком попадают водители Jeep (0,51%), BMW (0,50%), Audi (0,49%).

Вместе с ними в первой десятке рейтинга неаккуратного вождения оказались и владельцы автомобилей массового сегмента — Renault (0,54%), «ВАЗ» (0,52%), KIA (0,50%), Suzuki (0,48%).

«Согласно статистике нашей компании, владельцы перечисленных марок часто ведут себя на дорогах более агрессивно: превышают скорость, нарушают ПДД и, как следствие, чаще попадают в ДТП с серьезными убытками, когда повреждения настолько масштабны, что автомобиль не подлежит восстановлению или его ремонт экономически невыгоден для владельца из-за высокой стоимости запасных частей», — отметил директор департамента андеррайтинга автострахования компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

По его словам, лучший способ защитить себя и свой автомобиль от ДТП, в том числе «тотального», — это не только аккуратное вождение, но и качественная страховая защита.

Аккуратных водителей компания поощряет с помощью специальной акции «Каско кэшбэк», в конце срока действия договора при отсутствии ДТП автовладельцу возвращают 5% стоимости полиса.

Источник: Известия

автомобиль ДТП крупные ДТП премиум-класс тотальные убытки
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