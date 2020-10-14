Освободят от штрафов спецтранспорт с синими проблесковыми маячками

Машины с мигалками предлагают освободить от штрафов за нарушение ПДД. Речь в законопроекте, разработанном депутатами от ЛДПР, идет о спецтранспорте на задании. Всегда ли синий проблесковый маячок сможет защитить от камер?

Они могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения

Нарушать можно не всем

«Водители спецтранспорта, которые находятся на задании, с включенными маячками, выполняют, например, доставку человека в больницу, едут на пожар, они имеют право в некоторой степени нарушать ПДД, но комплексы фото- и видеофиксации об этом не знают и формируют административные штрафы», — пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что законопроект не касается мигалок на машинах депутатов.

«Автомобили АМР не имеют специальных цветографических обозначений, о чем говорится в нашем законопроекте. Мы говорим только про автомобили спецслужб», — уточнил Нилов.

Платить приходится водителям

По закону, водители спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом имеют право на отступления от правил дорожного движения, если выполняют неотложное служебное задание. Они могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения. Проезжать светофор на красный, выезжать на встречку, превышать разрешенную скорость и нарушать правила остановки-стоянки. При условии, что будет обеспечена безопасность движения.

Однако отступления от ПДД спецтранспорта, за исключением машин ГИБДД, фиксируются камерами. Согласно ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ, такие штрафы должны оплачивать собственники транспортного средства. Однако согласно ч. 2 ст. 130 ГК РФ действия работника, которые привели к штрафу, рассматриваются как причинение прямого действительного ущерба. Поэтому руководство вполне имеет право возложить на него полную материальную ответственность (ст. 243 ТК РФ). Часто эти штрафы оплачивает водитель машины, нарушивший правила «из-за служебной необходимости».

«В Минздраве, например, разбираться не хотят, спускают вниз и говорят — пусть оплачивают водители скорой. Ты нарушил, ты и плати, с твоей зарплаты вычитается. В день у них до 500 вызовов, где-то они нарушают скорость и т.д. Я был удивлен, что к ним приходят штрафы и водители обязаны их оплачивать. И люди из-за этого едут медленней! Скорая сейчас едет 30–40 мнут на вызов. Мы с коллегами посовещались и решили поправить законодательство», — рассказал в интервью «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, член фракции ЛДПР Юрий Напсо.

300 тыс. за скорую на газоне

В 2018 году водителя скорой оштрафовали за парковку у дома больного на 300 тыс. рублей. В ожидании врачей, отправившихся на вызов, он поставил карету скорой помощи на тротуар, заехав двумя колесами на газон, — двор и обочина были заняты.

Неизвестный прохожий отправил фото нарушения в МАДИ. Ведомство отправило штраф автокомбинату, однако генеральный директор перенаправил его подчиненному.

В Госдуме отреагировали на случай с таким большим штрафом. Инициатором стал зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько. Законопроект предполагал снятие ответственности в случае неумышленного нарушения ПДД с водителей скорых и других экстренных служб, а также с юридических лиц, владеющих этими машинами. Однако тогда процесс застопорился.

В Москве, по словам Ярослава Нилова, вопрос со скорой помощью решен. Но не в регионах. Нилов рассказал, что за один месяц скорая помощь города Сочи оплачивает штрафы на сумму от 300 000 до 500 000 рублей.

«Представляете, город Сочи протяженностью по всему побережью 146 километров. Скорая едет из центра, сколько водитель камер поймает по дороге? А они все на 40 км/ч, на 60 км/ч. Ну какой водитель захочет отступать от правил ПДД и платить? Да и тут нарушения нет, машина скорой едет с синим проблесковым маячком, ему можно. А камеры фиксируют нарушения, потом приходит штраф владельцам ТС», — отметил Нилов.

«Абсолютно бессмысленная деятельность»

Освобождения спецтранспорта, находящегося на задании, от штрафов с камер — идея отличная и давно назревшая, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Сейчас эти автомобили (скорые, пожарные) получают штрафы с камер, и потом водители вынуждены ходить и писать однотипные жалобы на постановления, что, дескать, ехал к больному или ехал в больницу. Сами постановления, конечно же, отменяют, но это мало того что жуткая потеря времени, так еще и абсолютно бессмысленная деятельность. Исключить вообще автомобили экстренных служб из автоматической фиксации нарушений — это наиболее правильный механизм в сложившихся условиях», — рассказал «Известиям» Шкуматов.

Цель поездки — деловая

Однако не всё так однозначно, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он вспомнил случаи, когда крупные бизнесмены просто покупали себе обслуживание с помощью карет скорой помощи.

«На этих скорых с проблесковыми маячками бизнесмены ездят по своим делам в течение дня. Это есть, и это, видимо, будет. Но это другой разговор — нужно бороться с неправомерным использованием подобного транспорта для бизнесовых целей. Это касается и скорой помощи, и газовых служб и пр. Для меня главное — отделить именно эти машины от тех, кто пользуется этими машинами в личных целях, — поделился своим мнением с «Известиями» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ждут отзыва

Законопроект должны внести на рассмотрение в Государственную думу уже в ближайшем будущем, однако до этого авторы инициативы должны получить и учесть комментарии кабмина.

«По новым правилам теперь прежде, чем вносить поправки в административный кодекс, требуется отзыв правительства. У него есть месяц, чтобы этот отзыв подготовить и направить. Но бывают случаи, когда правительство задерживает процесс, в этом случае мы начинаем повторно требовать направление отзыва и привлекаем внимание председателя правительства Государственной думы», — пояснил Ярослав Нилов.

Источник: Известия