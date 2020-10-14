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Наказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020

14:12 14.10.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь рейды будут проходить 2-3 раза в неделю. Сегодня обошлось "малой кровью" - с нарушителями провели профилактические беседы. Но не со всеми.

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Масочный режим нарушают и в Новосибирске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Наказали нарушителей масочного режима в маршрутках и автобусах замминистра Невежин и мэр Бердска Шестернин 14 октября 2020Шок: Ждут теста на коронавирус 765 жителей Бердска. Из них 393 - детиЕщё 96 новостей

Утром 14 октября представители минтранса Новосибирской области совместно с полицией и чиновниками администрации Бердска провели рейд на общественном транспорте. Искали нарушающих масочный режим, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Стоит отметить, что в рейде приняли участие заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин, мэр Бердска Евгений Шестернин и вице-мэр Владимир Захаров.

Напомним, масочный режим установил губернатор региона Андрей Травников еще в мае этого года. Эта мера входит в перечень правил поведения на территории региона при угрозе возникновения ЧС - режим повышенной готовности к ЧС продолжает действовать в Новосибирской области из-за коронавируса.

Нарушение требований по ношению масок в транспорте и в общественных местах квалифицируется ст. 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Штрафы для физлиц предусмотрены в размере от 1 000 до 30 000 рублей, для ИП – от 50 000 рублей, для юрлица – от 100 000 рублей.

Замминистра транспорта Новосибирской области пришел к выводу - проверка в Бердске показала неудовлетворительные результаты. Ведь порядка 20% пассажиров ездят в общественном транспорте без масок.

- На сегодня не все осознали опасность коронавирусной инфекции, но ситуация с ростом числа заболевших вынуждает усиливать рейдовые мероприятия в отношении перевозчиков и пассажиров. В Бердске рейды будут проводиться 2-3 раза в неделю. Думаю, что это приведет к положительному результату. Перевозчики начнут отказывать в предоставлении услуг тем пассажирам, которые не используют маски, - заявил Вячеслав Сергеевич.

Сегодня же обошлось без массовых штрафов. При виде полицейских пассажиры надевали на лицо маску. Но с бердчанами все же провели профилактические беседы полицейские.

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масочный режим проверка. рейд штраф
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