Все о запретах COVID-19 в октябре 2020 в Бердске за 90 секунд

Область накрыла волна проверок соблюдения масочного режима. Меры ужесточили - власти начали бороться со второй волной развития пандемии. Что на сегодня запрещено, а что можно делать, разбиралась редакция "Курьер. Среда. Бердск".

Какие запреты в пандемию сохранились осенью 2020 в Бердске

Что можно делать, а что нельзя в пандемию коронавируса в Бердске, разбирался "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, с 1 сентября в Новосибирской области началось снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса. С этого момента по сути всем организациям разрешено работать, но что тогда делать нельзя? Отметим, что в начале октября главный врач Бердска Алла Дробинская заявила, что в городе началась вторая волна пандемии. А 12 октября губернатор Травников объявил об ужесточении мер против распространения коронавируса. Что это значит?

Как постановления сегодня действуют?

На 14 октября в Новосибирской области действуют два основных постановления губернатора, связанных с пандемией коронавируса - введен режим повышенной готовности и масочный режим - приняты дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации.

Официально: 18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» - ссылка на документ здесь . 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» - ссылка на документ здесь.

Таким образом, в Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми жителями.

На данный момент запрещены массовые общественные мероприятия. Деятельность организаций разрешена, но с соблюдением масочного режима. При нарушении масочного режима гражданином будут отказывать в обслуживании.

Что нельзя?

- Нельзя появляться в общественных местах без масок. Запрещено допускать в помещение, на иную территорию, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим. Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

- Нельзя организовывать массовые мероприятия.

- В случае выявления коронавирусной инфекции нельзя покидать жилье или инфекционный госпиталь в случае госпитализации. Также ограничены в передвижении контактные лица с зараженными.

Что можно?

Можно вести обычный образ жизни, но в общественных местах необходимо находиться в маске.

Жителям старше 65 лет рекомендовано не покидать жилье без острой необходимости.

Что происходит сегодня в регионе?

Глава региона Травников 13 октября отметил, ситуация с коронавирусом усложняется, становится напряжённой. Надо применять как можно более жёсткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте. С этого дня в регионе начались рейды по проверке соблюдения масочного режима.

Также руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, а самим пожилым гражданам придерживаться режима самоизоляции дома, ограничив круг контактов.

Что в медицине?

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 13 октября доложил о том, что в связи с ростом числа пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 сегодня идёт перепрофилирование медицинских учреждений под ковидные госпитали и распределительные центры. Сегодня как распределительные центры работают больницы №№3, 11, 25 и третий корпус Горбольницы. 13 октября стало известно, что На базе роддома №2 будет создан инфекционный госпиталь.

На сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки, из которых 30 на базе подведомственных медицинских организаций, 1 на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с легким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях. Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации.



Вновь вошли в перечень медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19: Городская больница № 3, № 1, № 19, № 25, Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн, Новосибирская клиническая районная больница № 1.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112.

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