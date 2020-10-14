Обязаны ли выдавать маски на работе из-за COVID-19 бизнесмены в России, ответили эксперты

По данным исследования, основной упор у компаний делается на ношение масок и дезинфекцию рук.

В целом по стране работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности

45% работодателей СФО и ДВФО только частично обеспечили своим сотрудникам все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией, или не обеспечили их вообще, выяснил аналитический центр Авито Работы . Основным фактором риска респонденты считают не пребывание в офисе, а поездки на работу: 41% опрошенных боятся подхватить коронавирус в общественном транспорте.

Режим удаленки

В рамках исследования, в котором поучаствовали 10 000 россиян старше 18 лет, аналитики Авито Работы выяснили что половина работающих (50%) вынуждена ездить на работу как обычно. 13% респондентов совмещают удалённый режим работы с обычным (приезжают в офис, магазин, на производство и т. д.) и лишь 9% полностью трудятся удаленно. При этом женщины чаще работают удаленно, чем мужчины. Сотрудников на полной удаленке также ожидаемо больше среди молодежи: среди респондентов 18-24 лет таких 14%, а среди респондентов старше 55 лет - только 5%. Среди регионов самая большая доля удаленщиков (12%) в Центральном федеральном округе.

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 46% опрошенных продолжают работать в обычном режиме, ещё 13% - совмещают его с удалёнкой, а 9% - работают только удалённо.

Сознательность работодателей

В целом по стране работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности для 56% опрошенных, еще 29% признались, что на их работе меры безопасности обеспечены частично. 9% считают, что их работодатель не обеспечил необходимые меры безопасности, а 6% затруднились ответить.

Таким образом, в сентябре и октябре отношение работодателей к защитным мерам в целом по стране оказалось менее ответственным, чем в июне . В начале лета 63% опрошенных из числа работающих отметили, что их работодатели обеспечили все необходимые меры безопасности, 29% поделились, что меры приняты лишь частично, 5% критиковали работодателя за безразличие к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, а ещё 2% затруднились ответить.

Лучше всего предосторожности, связанные с пандемией, в настоящее время соблюдаются в Москве, где 65% респондентов считают, что работодатели полностью обезопасили сотрудников. В других городах этот процент ниже, однако больше половины опрошенных считают, что работодатели сделали всё необходимое для безопасности сотрудников.

Считаете ли вы, что работодатель организовал рабочие места с соблюдением мер безопасности по борьбе с Covid-19? Ответы Москва Санкт-Петербург Миллионники 500-млн 250-500 тыс. 100-250 тыс. <100 тыс. Работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности 65% 55% 54% 60% 59% 58% 54% Работодатель обеспечил частично необходимые меры безопасности 25% 31% 32% 31% 26% 26% 29% Работодатель не обеспечил необходимые меры безопасности 6% 10% 9% 7% 9% 9% 10% Затрудняюсь ответить 4% 4% 4% 2% 6% 7% 7%

Из федеральных округов самые ответственные работодатели оказались в ЦФО, где 64% приняли все необходимые меры. Хуже всего обстоят дела в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах: там по 12% респондентов указали, что работодатель вообще не обеспечил необходимые меры безопасности. В большинстве ФО этот показатель не превышает 9%. Интересно, что по результатам предыдущего исследования в июне работодатели ЦФО были признаны самыми безответственными - на них пожаловались 12% опрошенных.

В СФО и ДВФО работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности для 48% опрошенных, еще 33% признались, что на их работе меры безопасности обеспечены частично. 12% считают, что их работодатель не обеспечил необходимые меры безопасности, а 6% затруднились ответить.

Считаете ли вы, что работодатель организовал рабочие места с соблюдением мер безопасности по борьбе с Covid-19? Ответы Все ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО/ ДВФО Работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности 56% 64% 59% 60% 58% 48% 56% 48% Работодатель обеспечил частично необходимые меры безопасности 29% 25% 29% 27% 23% 33% 33% 33% Работодатель не обеспечил необходимые меры безопасности 9% 7% 8% 9% 9% 12% 7% 12% Затрудняюсь ответить 6% 4% 4% 4% 10% 7% 4% 6%

Чаще всего - в 68% случаев - работодатели СФО и ДВФО обеспечивают своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры), 68% регулярно измеряют температуру, а 52% проводят постоянную дезинфекцию вентиляционной системы и поверхностей. 32% работодателей отказались от очных встреч и командировок сотрудников, 8% организовали тестирование работников на коронавирус, а 27% установили бактерицидные рециркуляторы (см. Приложение 2).

По стране 73% респондентов сообщили, что работодатели обеспечили их средствами индивидуальной защиты, 70% регулярно измеряют температуру, 45% проводят постоянную дезинфекцию вентиляционной системы и поверхностей. 28% отказались от очных встреч и командировок сотрудников, 21% организовали тестирование работников на коронавирус.

Предыдущее аналогичное исследование в июне показало, что 63% работодателей обеспечили на рабочих местах социальное дистанцирование, обеззараживание поверхностей, выдачу СИЗ и т.п. (сейчас таких работодателей стало 56%). Таким образом, уровень ответственности работодателей осенью снизился.

Рейтинг регионов по уровню ответственности работодателей

Отношение сотрудников к коронавирусу

Интересно, что переживания россиян за свое здоровье на данный момент почти не зависят от возраста (около 65% во всех возрастных группах боятся пострадать в связи с возможной второй волной пандемии), но зависят от пола. Женщины боятся коронавируса больше, чем мужчины - 72% против 59%.

Наибольшей угрозой в связи с возможной второй волной пандемии 47% россиян считают поездки на работу и с работы в общественном транспорте. Также 31% боятся несоблюдения санитарных норм клиентами или коллегами. Другие ситуации, например, необходимость участия в переговорах или обеды с коллегами, беспокоят респондентов значительно меньше. На фоне других городов выделяется Санкт-Петербург, где 12% респондентов боятся работы в опенспейсе и большой концентрации сотрудников в одном помещении.

Считаете ли вы, что работодатель организовал рабочие места с соблюдением мер безопасности по борьбе с Covid-19? Ответы Все Москва Санкт-Петербург Миллионники 500-млн 250-500 100-250 <100 Поездка в общественном транспорте 47% 43% 51% 46% 47% 49% 42% 47% Очные встречи или переговоры 5% 7% 5% 6% 5% 4% 5% 5% Несоблюдение санитарных норм клиентами или коллегами 31% 28% 20% 29% 32% 27% 26% 33% Собственная невнимательность или забывчивость (напр. забуду взять маску утром) 9% 11% 10% 11% 10% 9% 19% 7% Обеды с коллегами 1% 3% 2% 1%h 1% 1% 1% 0% Опенспейс, количество сотрудников в одном помещении 6% 7% 12% 7% 4% 9% 6% 6% Другое 2% 2% 0% 1% 0% 2% 1% 2%

В федеральных округах аналогичная тенденция - наиболее опасными респонденты считают поездки в общественном транспорте. Опенспейсов больше всего опасаются в Сибирском и Дальневосточном округах - 14%, а собственной забывчивости - в Северо-Кавказском (14%) и Уральском (13%).

В СФО и ДВФО 41% респондентов опасаются поездок в общественном транспорте, 28% - не доверяют коллегам и клиентам, не соблюдающим санитарные нормы, ещё 14% пугает пребывание в опенспейсе. Собственная забывчивость (10%) и очные встречи и переговоры (2%) беспокоят работников в меньшей степени.

Что из нижеперечисленного вы считаете наиболее опасным в связи с возможной второй волной пандемии? Ответы ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО/ДВФО Поездка в общественном транспорте 50% 45% 45% 43% 50% 43% 41% Очные встречи или переговоры 7% 4% 4% 4% 5% 5% 2% Несоблюдение санитарных норм клиентами или коллегами 27% 32% 31% 29% 36% 31% 28% Собственная невнимательность или забывчивость (напр. забуду взять маску утром) 8% 9% 10% 14% 6% 13% 10% Обеды с коллегами 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% Опенспейс, количество сотрудников в одном помещении 4% 9% 6% 7% 3% 8% 14% Другое 3% 0% 2% 2% 0% 0% 3%

Исследование проводилось 1-7 октября 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов со всей России. Погрешность выборки составляет 0,98%.

Об Авито Работа

Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет превышает 40 млн человек – более четверти населения России. 61% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено около 69 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 500 000 новых объявлений.

На сайте зарегистрировались 1,3 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на Авито размещено почти 2 млн активных резюме и свыше 400 000 вакансий. В раздел «Работа» заходит 23% посетителей Авито.

Приложение 1. Ответы опроса по России

Ответы Все Пол Возраст М Ж 18- 24 25- 34 35- 44 45- 54 55+ В каком формате вы сейчас работаете? Я работаю 100% времени на привычном рабочем месте (офис, магазин, производство и тд) 50% 58% 43% 22% 49% 62% 62% 42% Я работаю частично удаленно, частично на привычном рабочем месте (офис, магазин, производство и тд) 13% 11% 15% 14% 16% 13% 13% 10% Я работаю 100% времени удаленно 9% 7% 11% 14% 10% 9% 8% 5% Я не работаю 28% 24% 31% 50% 24% 16% 17% 43% Считаете ли вы, что работодатель организовал рабочие места с соблюдением мер безопасности по борьбе с Covid-19? Работодатель обеспечил все необходимые меры безопасности 56% 55% 57% 61% 57% 52% 52% 62% Работодатель обеспечил частично необходимые меры безопасности 29% 28% 30% 29% 27% 30% 33% 27% Работодатель не обеспечил необходимые меры безопасности 9% 11% 8% 8% 11% 12% 9% 3% Затрудняюсь ответить 6% 6% 5% 2% 4% 6% 7% 8% Какие меры предпринял работодатель? Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 40% 34% 47% 48% 44% 36% 43% 35% Выполнена рассадка с соблюдением дистанции 35% 30% 40% 39% 39% 32% 31% 37% Проводится постоянная дезинфекция вентиляционной системы и поверхностей 45% 39% 52% 57% 47% 47% 42% 40% Ограничено количество сотрудников на рабочем месте 33% 32% 34% 37% 33% 33% 33% 33% Проверка температуры сотрудников 70% 65% 75% 73% 74% 73% 60% 68% Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры) 73% 72% 75% 70% 78% 74% 73% 67% Организация гигиенических перегородок (между столами, между кассой и покупателями и тд) 19% 15% 22% 26% 27% 17% 12% 14% Ограничение или отказ от очных встреч/командировок 28% 24% 32% 31% 26% 30% 25% 31% Организация тестирования на коронавирус 21% 23% 19% 22% 22% 26% 20% 11% Установка бактерицидных рециркуляторов 30% 25% 34% 29% 32% 33% 26% 25% Организация информационной поддержки: что делать в случае заболевания, куда обращаться и тд. 38% 36% 41% 38% 43% 42% 35% 31% Другое 2% 2% 1% 0% 1% 2% 4% 1% Ничего из вышеперечисленного 1% 1% 1% 3% 0% 0% 1% 0% Что из нижеперечисленного вы считаете наиболее опасным в связи с возможной второй волной пандемии? Поездка в общественном транспорте 47% 46% 47% 37% 50% 40% 46% 57% Очные встречи или переговоры 5% 5% 5% 3% 7%b 3% 7% 2% Несоблюдение санитарных норм клиентами или коллегами 31% 31% 30% 36%c 26% 35% 34% 24% Собственная невнимательность или забывчивость (напр. забуду взять маску утром) 9% 10% 8% 8% 11% 8% 7% 10% Обеды с коллегами 1% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% Опенспейс, количество сотрудников в одном помещении 6% 5% 7% 14% 5% 8% 5% 5% Другое 2% 2% 1% 0% 1% 4% 1% 1%

Приложение 2. Ответы опроса по регионам