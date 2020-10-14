Еще один роддом отдадут под госпиталь для зараженных COVID-19 в Новосибирской области

Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести.

На базе роддома №2 будет создан инфекционный госпиталь

Минздрав Новосибирской области принял решение о временном перепрофилировании родильного дома №2. Инфекционный стационар начнет принимать пациентов до конца текущей недели.

Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести. Для работы с инфекционными больными кадровый состав роддома усилят инфекционистами, пульмонологами, терапевтами и эпидемиологом. Медицинский персонал пройдет курс обучения по лечению коронавирусной инфекции на базе медицинского университета. Лечебное учреждение будет обеспечено средствами индивидуальной защиты и необходимым запасом лекарственных препаратов.

Решение о перепрофилировании роддома взвешенное и обоснованное, объясняет главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков. «На территории нашей области роддома ежегодно закрываются на плановый ремонт и дезинфекцию, и это никак не сказывается на доступности медицинской помощи беременным женщинам. Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причем физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных».

Гинекологическая больница №2 входит в резерв медицинских организаций Новосибирской области, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали при ухудшении эпидемической ситуации на территории региона. В настоящий момент решение о создании инфекционного стационара на базе гинекологической больницы №2 не принималось.

Источник: nso.ru