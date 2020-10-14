14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Еще один роддом отдадут под госпиталь для зараженных COVID-19 в Новосибирской области

15:45 14.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести.

% name% title
На базе роддома №2 будет создан инфекционный госпиталь

Минздрав Новосибирской области принял решение о временном перепрофилировании родильного дома №2. Инфекционный стационар начнет принимать пациентов до конца текущей недели.
Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести. Для работы с инфекционными больными кадровый состав роддома усилят инфекционистами, пульмонологами, терапевтами и эпидемиологом. Медицинский персонал пройдет курс обучения по лечению коронавирусной инфекции на базе медицинского университета. Лечебное учреждение будет обеспечено средствами индивидуальной защиты и необходимым запасом лекарственных препаратов.

Решение о перепрофилировании роддома взвешенное и обоснованное, объясняет главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков. «На территории нашей области роддома ежегодно закрываются на плановый ремонт и дезинфекцию, и это никак не сказывается на доступности медицинской помощи беременным женщинам. Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причем физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных».

Гинекологическая больница №2 входит в резерв медицинских организаций Новосибирской области, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали при ухудшении эпидемической ситуации на территории региона. В настоящий момент решение о создании инфекционного стационара на базе гинекологической больницы №2 не принималось.

Источник: nso.ru

инфекционный госпиталь роддом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где рожать мамочкам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два года насиловал маленькую девочку друг семьи, пока ее мать не узнала об этом из sms
17:30 14-10-2020
Два года насиловал маленькую девочку друг семьи, пока ее мать не узнала об этом из sms
БердскВо второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
17:22 14-10-2020
Во второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?
Чехлы для IPhone SE 2020
17:19 14-10-2020
Чехлы для IPhone SE 2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
17:16 14-10-2020
Консерваторы недовольны планами Бориса Джонсона по изоляции
Кухня из натурального камня
17:15 14-10-2020
Кухня из натурального камня
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
17:15 14-10-2020
Почему начали массово избавляться от бизнеса россияне?
БердскПопала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
17:14 14-10-2020
Попала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска
Герман Греф – председатель Сбербанка
17:14 14-10-2020
Герман Греф – председатель Сбербанка
Теплоноситель в промышленности
17:13 14-10-2020
Теплоноситель в промышленности
Циркуляционные насосы для жилых помещений
17:11 14-10-2020
Циркуляционные насосы для жилых помещений