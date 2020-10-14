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Посредницу в передаче взятки чиновнику арестовали в Новосибирске

15:18 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии — за «получение взятки в крупном размере».

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Арестована посредник во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Новосибирска по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил через посредника о том, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, чиновник мэрии подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В настоящее время следователем СКР фигурантке дела предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Напомним, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Источник: nsk.sledcom.ru

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