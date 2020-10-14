За оскорбления 10 млн рублей с Навального и Соболь потребовал Пригожин

Бизнесмен просит опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы, сообщает в среду пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин просит опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого ответчика по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Навальный комментировал миллион рублей, "пожертвованный" ему Пригожиным после новостей о том, что из-за финансовых проблем Фонд борьбы с коррупцией вынужден сменить юридическое лицо. Оппозиционер сопроводил пост характеристиками Пригожина, которые, как подчеркивается в иске, "не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию".

Комментарий же Соболь на интернет-издании Znak касался намерения бизнесмена взыскать у нее 88 миллионов рублей в счет оплаченного им долга перед компанией "Московский школьник". Юристы Пригожина считают, что слова оппозиционерки не только порочат честь и достоинство, "но и носят оскорбительный характер".

В прошлом году московский арбитраж признал ложными и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" ряд утверждений Навального и его соратников, касающихся питания в школах и детских садах.

По решению суда, с оппозиционеров были взысканы те самые 88 миллионов рублей, которые Пригожин впоследствии выкупил, чтобы потом попытаться взыскать самостоятельно.

Источник: РИА Новости