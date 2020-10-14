«Нет у Китая и России»: Рассказал о новых вооружениях Трамп

о его словам, об этих вооружениях никто не знает. Ранее американский президент рассказывал о «супер-пупер» ракете.

США испытывают у себя оружие, которое применят против России

Федеральная власть приступила к увольнениям инакомыслящих. Сотни тысяч людей с высшим образованием, востребованной специальностью и активной гражданской позицией остаются без работы по идеологическим причинам.

На эту трагедию у нас никто не обратил внимания, поскольку она разыгрывается в эти минуты не у нас, а в Соединенных Штатах. Но есть все основания полагать, что взрывная волна от нее доберется и до нас.

Коротко: в конце минувшего месяца президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий преподавание "раскалывающих (общество. — Прим. ред.) концепций" за казенный счет — во всех государственных учреждениях США и в организациях, выступающих партнерами федеральной власти.



Сейчас этот указ превратился во множество конкретных решений на местах, запрещенные тренинги прекращаются, увольняемые специалисты в гневе и отчаянии, в СМИ и интернете стоит массовый плач.

Под "раскалывающими концепциями" указ Трампа подразумевает концепции, утверждающие, что:

—какая-либо раса или пол имеет наследственные преимущества перед другими.

—государство в основе своей является сексистским или расистским;

—индивид по факту своей принадлежности к полу или расе является потомственно расистским, сексистским или угнетающим, сознательно или неосознанно;

—индивид должен быть дискриминирован или, напротив, продвигаем частично или полностью на основании своей принадлежности к расе или полу;

—лица, принадлежащие к какому-либо полу или расе, не должны пытаться относиться к представителям других без учета их пола и расы;

—индивиды несут какую-либо ответственность за свои пол и расу, должны чувствовать какую-либо вину по факту принадлежности к полу и расе;



—меритократия (то есть "иерархия общества, основанная на усилиях и достижениях") и трудовая этика, поощряющая упорный труд, является расистской или создана одной расой для угнетения другой.

Коварство данного указа состоит в том, что все перечисленные тезисы, преподавать и продвигать которые отныне запрещено за казенный американский счет, составляют суть передовой идеологии, которая претендует на то, чтобы стать официальной правящей идеологией американского общества, — и более того, имеет гигантские шансы ею стать в ближайшем будущем.

Источник: РИА Новости