Рухнула на пассажира остановка из-за сильного ветра в Новосибирске

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело, возбужденное по материалам СМИ

Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора Муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №5», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и старшего мастера данного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По версии следствия, в начале июня 2020 года в дневное время в Первомайском районе города Новосибирска из-за порыва ветра опрокинулся павильон остановки общественного транспорта «Микрорайон Весенний», в результате чего произошло травмирование 42-летнего мужчины. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района города Новосибирска, а также контроль за их безопасной эксплуатацией.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru