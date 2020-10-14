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Два года насиловал маленькую девочку друг семьи, пока ее мать не узнала об этом из sms

17:30 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок никому не рассказал о произошедшем.

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Перед судом предстал житель Саратова, обвиняемый в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка

Следственным отделом по Волжскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, житель города Саратова, на правах друга семьи наведывался к знакомой, проживающей в Волжском районе города Саратова, воспитывавшей дочь, 2007 года рождения. В июне 2017 года, мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних, трижды совершал в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера. Ребенок никому не рассказал о произошедшем. Почувствовав безнаказанностью, в августе 2019 года мужчина вновь совершил в отношении девочки действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее. Позднее, в ноябре 2019 года, злоумышленник совершил в отношении той же девочки, которой на тот момент исполнилось 12 лет, развратные действия. О случившемся мать девочки узнала из смс-переписки мужчины с дочерью и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с ребенком и собрать доказательства совершения мужчиной нескольких эпизодов противоправных деяний.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие совершение им инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: saratov.sledcom.ru

изнасилование педофил
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