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Кто получит выплату 10 000 рублей в октябре? Скорее узнайте

16:30 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общая сумма средств на пособия составляет 4,31 млрд рублей.

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МФЦ в Бердске расположен в микрорайоне Радужном

Всего на новые пособия выделят более 4 млрд рублей; на выплаты смогут претендовать семьи с детьми до трех лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 4 миллиардов рублей на новые выплаты семьям с детьми в России. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Всего на выплаты по 10,4 тысячи рублей смогу претендовать миллионы россиян. Общая сумма средств на пособия составляет 4,31 млрд рублей. Деньги смогут получить малоимущие семьи с детьми до трех лет. Важный момент – пособие положено семьям с третьим и последующими детьми. Выплата составляет один минимальный размер оплаты труда на ребенка в регионе, в каждом он разный. В Новосибирской области это порядка 12 тысяч рублей.

Узнать подробную информацию о выплате пособия можно в филиале МФЦ или же в отделе соцзащиты.

выплаты пособие
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