14 231 число зараженных COVID-19 на 14 октября по России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 550 человек.

Сколько продлится пандемия коронавируса За последние сутки в России выявлено 14 231 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.

Человек выздоровело 7 920

Человек умерло за сутки 239 Регион Выявлено Новые Активные ? Выздоровело Умерло Москва 344004 4573 71795 266470 5739 Московская область 78680 429 18035 59211 1434 Санкт-Петербург 49288 602 13774 32209 3305 Нижегородская область 35627 277 5079 29917 631 Свердловская область 31761 211 7563 23533 665 Ростовская область 25455 280 4506 20335 614 Ханты-Мансийский АО 24944 199 2467 22271 206 Красноярский край 22118 195 5345 16188 585 Иркутская область 20918 179 3026 17571 321 Воронежская область 20689 216 2129 18335 225 Ставропольский край 18230 165 4764 13106 360 Ульяновская область 17565 170 3128 14242 195 Ямало-Ненецкий автономный округ 17461 163 3629 13726 106 Саратовская область 17447 153 5540 11779 128 Волгоградская область 17124 169 2130 14827 167 Челябинская область 16924 92 4238 12541 145 Мурманская область 16788 159 3025 13525 238 Архангельская область 16062 195 5186 10605 271 Алтайский край 15680 172 1188 14231 261 Краснодарский край 15389 104 4092 10965 332 Оренбургская область 14644 159 1407 13145 92 Республика Дагестан 14597 85 1119 12782 696 Новосибирская область 14439 120 1231 12701 507 Самарская область 13444 130 2740 10491 213 Хабаровский край 13374 115 2950 10305 119 Приморский край 12905 98 1830 10951 124 Омская область 12714 155 1560 10804 350 Пензенская область 12424 145 2534 9749 141 Кемеровская область 12233 176 3574 8508 151 Пермский край 11137 109 3274 7535 328 Тюменская область 11006 131 2997 7960 49 Республика Саха (Якутия) 10856 127 3186 7564 106 Тульская область 10826 64 709 9724 393 Брянская область 10536 90 2206 8289 41 Калужская область 10269 92 1983 8212 74 Республика Коми 10072 152 1932 8001 139 Белгородская область 9895 92 1149 8688 58 Орловская область 9891 116 2030 7721 140 Ивановская область 9702 86 2136 7415 151 Кировская область 9693 99 3410 6133 150 Ярославская область 9547 87 656 8841 50 Республика Башкортостан 9463 65 794 8623 46 Ленинградская область 9445 102 3491 5851 103 Томская область 9232 175 2106 7030 96 Курская область 9101 80 1904 7137 60 Рязанская область 9080 90 2057 6969 54 Республика Чувашия 9027 38 1379 7539 109 Кабардино-Балкарская Республика 8574 80 1674 6791 109 Тамбовская область 8497 65 1410 7041 46 Республика Тыва 8262 36 1111 7066 85 Республика Бурятия 8195 110 1306 6797 92 Карачаево-Черкесская Республика 8166 82 3090 5046 30 Владимирская область 8107 76 1726 6142 239 Забайкальский край 7932 173 2274 5586 72 Астраханская область 7879 68 1080 6664 135 Республика Татарстан 7654 36 1095 6484 75 Республика Калмыкия 7535 87 2809 4647 79 Тверская область 7444 97 2406 4762 276 Смоленская область 7268 60 1190 5919 159 Республика Мордовия 7142 66 1184 5913 45 Удмуртская Республика 6838 117 2055 4689 94 Липецкая область 6793 58 954 5785 54 Сахалинская область 6407 79 1890 4517 0 Республика Ингушетия 6407 57 1148 5173 86 Республика Северная Осетия — Алания 6338 40 1310 4958 70 Республика Крым 6168 158 2429 3645 94 Псковская область 6144 64 1776 4301 67 Новгородская область 6072 61 1943 4042 87 Костромская область 5648 76 1559 3999 90 Вологодская область 5482 75 1273 4154 55 Калининградская область 5344 80 1552 3702 90 Республика Марий Эл 5282 37 745 4480 57 Республика Хакасия 5161 67 835 4275 51 Амурская область 4945 58 498 4390 57 Камчатский край 4937 41 1463 3404 70 Республика Карелия 4780 79 1473 3269 38 Республика Алтай 4772 134 1327 3433 12 Республика Адыгея 4648 47 749 3861 38 Курганская область 4565 67 712 3803 50 Магаданская область 3530 48 855 2645 30 Чеченская Республика 2507 4 424 2041 42 Севастополь 1417 32 456 919 42 Еврейская автономная область 1290 30 492 779 19 Ненецкий автономный округ 361 5 225 136 0 Чукотский автономный округ 212 0 18 192 2 Источник: стопкоронавирус.рф

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