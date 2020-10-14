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14 231 число зараженных COVID-19 на 14 октября по России

17:02 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 550 человек.

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Сколько продлится пандемия коронавируса

За последние сутки в России выявлено 14 231 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
Человек выздоровело 7 920
Человек умерло за сутки 239

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  344004 4573  71795  266470  5739
Московская область  78680 429  18035  59211  1434
Санкт-Петербург  49288 602  13774  32209  3305
Нижегородская область  35627 277  5079  29917  631
Свердловская область  31761 211  7563  23533  665
Ростовская область  25455 280  4506  20335  614
Ханты-Мансийский АО  24944 199  2467  22271  206
Красноярский край  22118 195  5345  16188  585
Иркутская область  20918 179  3026  17571  321
Воронежская область  20689 216  2129  18335  225
Ставропольский край  18230 165  4764  13106  360
Ульяновская область  17565 170  3128  14242  195
Ямало-Ненецкий автономный округ  17461 163  3629  13726  106
Саратовская область  17447 153  5540  11779  128
Волгоградская область  17124 169  2130  14827  167
Челябинская область  16924 92  4238  12541  145
Мурманская область  16788 159  3025  13525  238
Архангельская область  16062 195  5186  10605  271
Алтайский край  15680 172  1188  14231  261
Краснодарский край  15389 104  4092  10965  332
Оренбургская область  14644 159  1407  13145  92
Республика Дагестан  14597 85  1119  12782  696
Новосибирская область  14439 120  1231  12701  507
Самарская область  13444 130  2740  10491  213
Хабаровский край  13374 115  2950  10305  119
Приморский край  12905 98  1830  10951  124
Омская область  12714 155  1560  10804  350
Пензенская область  12424 145  2534  9749  141
Кемеровская область  12233 176  3574  8508  151
Пермский край  11137 109  3274  7535  328
Тюменская область  11006 131  2997  7960  49
Республика Саха (Якутия)  10856 127  3186  7564  106
Тульская область  10826 64  709  9724  393
Брянская область  10536 90  2206  8289  41
Калужская область  10269 92  1983  8212  74
Республика Коми  10072 152  1932  8001  139
Белгородская область  9895 92  1149  8688  58
Орловская область  9891 116  2030  7721  140
Ивановская область  9702 86  2136  7415  151
Кировская область  9693 99  3410  6133  150
Ярославская область  9547 87  656  8841  50
Республика Башкортостан  9463 65  794  8623  46
Ленинградская область  9445 102  3491  5851  103
Томская область  9232 175  2106  7030  96
Курская область  9101 80  1904  7137  60
Рязанская область  9080 90  2057  6969  54
Республика Чувашия  9027 38  1379  7539  109
Кабардино-Балкарская Республика  8574 80  1674  6791  109
Тамбовская область  8497 65  1410  7041  46
Республика Тыва  8262 36  1111  7066  85
Республика Бурятия  8195 110  1306  6797  92
Карачаево-Черкесская Республика  8166 82  3090  5046  30
Владимирская область  8107 76  1726  6142  239
Забайкальский край  7932 173  2274  5586  72
Астраханская область  7879 68  1080  6664  135
Республика Татарстан  7654 36  1095  6484  75
Республика Калмыкия  7535 87  2809  4647  79
Тверская область  7444 97  2406  4762  276
Смоленская область  7268 60  1190  5919  159
Республика Мордовия  7142 66  1184  5913  45
Удмуртская Республика  6838 117  2055  4689  94
Липецкая область  6793 58  954  5785  54
Сахалинская область  6407 79  1890  4517  0
Республика Ингушетия  6407 57  1148  5173  86
Республика Северная Осетия — Алания  6338 40  1310  4958  70
Республика Крым  6168 158  2429  3645  94
Псковская область  6144 64  1776  4301  67
Новгородская область  6072 61  1943  4042  87
Костромская область  5648 76  1559  3999  90
Вологодская область  5482 75  1273  4154  55
Калининградская область  5344 80  1552  3702  90
Республика Марий Эл  5282 37  745  4480  57
Республика Хакасия  5161 67  835  4275  51
Амурская область  4945 58  498  4390  57
Камчатский край  4937 41  1463  3404  70
Республика Карелия  4780 79  1473  3269  38
Республика Алтай  4772 134  1327  3433  12
Республика Адыгея  4648 47  749  3861  38
Курганская область  4565 67  712  3803  50
Магаданская область  3530 48  855  2645  30
Чеченская Республика  2507 4  424  2041  42
Севастополь  1417 32  456  919  42
Еврейская автономная область  1290 30  492  779  19
Ненецкий автономный округ  361 5  225  136  0
Чукотский автономный округ  212 0  18  192  2

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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