14 231 число зараженных COVID-19 на 14 октября по России

За последние сутки в России выявлено 14 231 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
Человек выздоровело 7 920
Человек умерло за сутки 239
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|344004
|4573
|71795
|266470
|5739
|Московская область
|78680
|429
|18035
|59211
|1434
|Санкт-Петербург
|49288
|602
|13774
|32209
|3305
|Нижегородская область
|35627
|277
|5079
|29917
|631
|Свердловская область
|31761
|211
|7563
|23533
|665
|Ростовская область
|25455
|280
|4506
|20335
|614
|Ханты-Мансийский АО
|24944
|199
|2467
|22271
|206
|Красноярский край
|22118
|195
|5345
|16188
|585
|Иркутская область
|20918
|179
|3026
|17571
|321
|Воронежская область
|20689
|216
|2129
|18335
|225
|Ставропольский край
|18230
|165
|4764
|13106
|360
|Ульяновская область
|17565
|170
|3128
|14242
|195
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|17461
|163
|3629
|13726
|106
|Саратовская область
|17447
|153
|5540
|11779
|128
|Волгоградская область
|17124
|169
|2130
|14827
|167
|Челябинская область
|16924
|92
|4238
|12541
|145
|Мурманская область
|16788
|159
|3025
|13525
|238
|Архангельская область
|16062
|195
|5186
|10605
|271
|Алтайский край
|15680
|172
|1188
|14231
|261
|Краснодарский край
|15389
|104
|4092
|10965
|332
|Оренбургская область
|14644
|159
|1407
|13145
|92
|Республика Дагестан
|14597
|85
|1119
|12782
|696
|Новосибирская область
|14439
|120
|1231
|12701
|507
|Самарская область
|13444
|130
|2740
|10491
|213
|Хабаровский край
|13374
|115
|2950
|10305
|119
|Приморский край
|12905
|98
|1830
|10951
|124
|Омская область
|12714
|155
|1560
|10804
|350
|Пензенская область
|12424
|145
|2534
|9749
|141
|Кемеровская область
|12233
|176
|3574
|8508
|151
|Пермский край
|11137
|109
|3274
|7535
|328
|Тюменская область
|11006
|131
|2997
|7960
|49
|Республика Саха (Якутия)
|10856
|127
|3186
|7564
|106
|Тульская область
|10826
|64
|709
|9724
|393
|Брянская область
|10536
|90
|2206
|8289
|41
|Калужская область
|10269
|92
|1983
|8212
|74
|Республика Коми
|10072
|152
|1932
|8001
|139
|Белгородская область
|9895
|92
|1149
|8688
|58
|Орловская область
|9891
|116
|2030
|7721
|140
|Ивановская область
|9702
|86
|2136
|7415
|151
|Кировская область
|9693
|99
|3410
|6133
|150
|Ярославская область
|9547
|87
|656
|8841
|50
|Республика Башкортостан
|9463
|65
|794
|8623
|46
|Ленинградская область
|9445
|102
|3491
|5851
|103
|Томская область
|9232
|175
|2106
|7030
|96
|Курская область
|9101
|80
|1904
|7137
|60
|Рязанская область
|9080
|90
|2057
|6969
|54
|Республика Чувашия
|9027
|38
|1379
|7539
|109
|Кабардино-Балкарская Республика
|8574
|80
|1674
|6791
|109
|Тамбовская область
|8497
|65
|1410
|7041
|46
|Республика Тыва
|8262
|36
|1111
|7066
|85
|Республика Бурятия
|8195
|110
|1306
|6797
|92
|Карачаево-Черкесская Республика
|8166
|82
|3090
|5046
|30
|Владимирская область
|8107
|76
|1726
|6142
|239
|Забайкальский край
|7932
|173
|2274
|5586
|72
|Астраханская область
|7879
|68
|1080
|6664
|135
|Республика Татарстан
|7654
|36
|1095
|6484
|75
|Республика Калмыкия
|7535
|87
|2809
|4647
|79
|Тверская область
|7444
|97
|2406
|4762
|276
|Смоленская область
|7268
|60
|1190
|5919
|159
|Республика Мордовия
|7142
|66
|1184
|5913
|45
|Удмуртская Республика
|6838
|117
|2055
|4689
|94
|Липецкая область
|6793
|58
|954
|5785
|54
|Сахалинская область
|6407
|79
|1890
|4517
|0
|Республика Ингушетия
|6407
|57
|1148
|5173
|86
|Республика Северная Осетия — Алания
|6338
|40
|1310
|4958
|70
|Республика Крым
|6168
|158
|2429
|3645
|94
|Псковская область
|6144
|64
|1776
|4301
|67
|Новгородская область
|6072
|61
|1943
|4042
|87
|Костромская область
|5648
|76
|1559
|3999
|90
|Вологодская область
|5482
|75
|1273
|4154
|55
|Калининградская область
|5344
|80
|1552
|3702
|90
|Республика Марий Эл
|5282
|37
|745
|4480
|57
|Республика Хакасия
|5161
|67
|835
|4275
|51
|Амурская область
|4945
|58
|498
|4390
|57
|Камчатский край
|4937
|41
|1463
|3404
|70
|Республика Карелия
|4780
|79
|1473
|3269
|38
|Республика Алтай
|4772
|134
|1327
|3433
|12
|Республика Адыгея
|4648
|47
|749
|3861
|38
|Курганская область
|4565
|67
|712
|3803
|50
|Магаданская область
|3530
|48
|855
|2645
|30
|Чеченская Республика
|2507
|4
|424
|2041
|42
|Севастополь
|1417
|32
|456
|919
|42
|Еврейская автономная область
|1290
|30
|492
|779
|19
|Ненецкий автономный округ
|361
|5
|225
|136
|0
|Чукотский автономный округ
|212
|0
|18
|192
|2
Источник: стопкоронавирус.рф