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Попала в ДТП Toyota 539 мэрии на перекрестке ул. Первомайская и Ленина Бердска

17:14 14.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Несколько часов машины простояли на месте происшествия. Сейчас они стоят у обочины. Кто именно из высокопоставленных чиновников на ней ездит

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Toyota мэрии пострадала в ДТП в центре Бердска

14 октября на пересечении ул.Первомайская и Ленина Бердска произошло ДТП с участием автомобиля мэрии города. Несколько часов машины простояли на месте происшествия. Сейчас они стоят у обочины. Среди автомобилей Toyota мэрии - кто именно из высокопоставленных чиновников на ней ездит, пока не удалось узнать. Отметим, что автомобили Toyota Camry любят все мэры Бердска - Потапов, Терепа и нынешний - Шестернин. Но этот автомобиль не принадлежит действующему главе Бердска.

Всего у мэрии Бердска шесть служебных авто: Kia Sorento 2007 года выпуска, две Toyota Camry 2006-го и 2016 года выпуска, Skoda Rapid 2016 года, Nissan Teana 2014 года и Niva Chevrolet 2017 года выпуска.

Читайте подробности в ближайшее время.

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Парализована Toyota мэрии центре Бердска из-за ДТП

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Toyota мэри попала в ДТП Toyota мэрии ДТП мэрия Бердска
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