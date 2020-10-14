Циркуляционные насосы для жилых помещений

Циркуляционные насосы - это ответ на ожидание (и ожидание и ожидание) поступления горячей воды туда, где она вам нужна, а также могут обеспечить энергоэффективное отопление вашего дома.

Эти насосы превосходного качества от Grundfos экономичны, просты в установке, не требуют особого обслуживания, а также экономят ценные ресурсы! На этой странице вы можете ознакомиться с некоторыми «типичными» проектами монтажа систем горячего водоснабжения и водяного отопления.

Циркуляционные насосы для отопления / охлаждения Grundfos серии UP для закрытых систем

Данные циркуляционные насосы Grundfos работают бесшумно в чувствительных к шуму приложениях. Трехскоростные насосы обеспечивают большую гибкость расхода, чем односкоростные насосы, и при необходимости вручную настраиваются пользователем на предпочтительную скорость.

Регулировку скорости 3-х скоростных насосов нельзя производить во время работы насоса.

Насосы серий UP и UPS представляют собой герметичный ротор. Двигатель и насос выполнены как единое целое и не требуют уплотнения вала, и для уплотнения используются только две прокладки. Насос имеет керамический вал и радиальные подшипники с угольным упорным подшипником.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Корпуса насосов изготавливаются из чугуна, бронзы или нержавеющей стали для использования в соответствующих жидкостях и водных условиях. Рабочие колеса изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии PES .

Максимально допустимая температура жидкости в этих насосах определяется температурой окружающей среды или окружающего воздуха вокруг насоса. Если какой-либо насос UP оснащен таймером, максимальная температура жидкости составляет 150 ° F (66 ° C), даже если в технических характеристиках насоса указана более высокая температура.

Типы насосов UP и UPS 25, 26 и 43 могут использоваться с охлажденной водой благодаря конструкции их двигателя, который подходит для температуры 32 ° F (0 ° C), если корпуса насоса совместимы с перекачиваемыми жидкостями.