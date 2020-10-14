Теплоноситель в промышленности

Теплоноситель также известен как термомасло. Его можно называть нагревательной или охлаждающей жидкостью. Технология жидкого теплоносителя обеспечивает безопасность, низкие эксплуатационные расходы и продлевает срок службы оборудования по сравнению с традиционными технологиями, такими как паровой нагрев или нагрев прямым огнем. Эта технология обеспечивает высокоэффективный некоррозийный нагрев и охлаждение, а также позволяет точно регулировать температуру и обеспечивать однородность во всей системе.

Преимущества

Выбор неправильных жидкостей приведет к ускоренной деградации, отказу оборудования, загрязнению жидкости на поверхностных элементах оборудования, увеличению объема работ по техническому обслуживанию и снижению эффективности как теплопередачи, так и всей системы. При правильной работе с подходящей жидкостью системы теплопередачи безопасны и не требуют особого обслуживания.

Углеводородные

Существуют также теплоносители на углеводородной основе, которые делятся на две категории. Например, природные органические углеводороды. Это базовые элементы, состоящие из смеси молекул, образующихся в процессе переработки сырой нефти. Минеральные масла отличаются нетоксичностью, эффективностью и экономичностью. Они очень экономно себя показывают в диапазоне от умеренных до высоких температур.

Другая категория – это синтетические органические углеводороды, которые чаще называют жидкостями на ароматической основе. Они обладают очень высокой термической стабильностью при более высоких температурах, а также им нужны низкие температуры запуска по сравнению с органическими.

Как выбрать

Основная возможность продукта, на которую в первую очередь следует обратить внимание, это диапазон рабочих температур, особенно важна минимальная рабочая температура. Это является основной характеристикой производительности. Также важна максимальная рабочая температура. Это температура, при которой жидкость сможет обеспечить эффективную работу и прослужить достаточное количество времени в системе, если ее будут правильно эксплуатировать.