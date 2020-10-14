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Во второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?

17:22 14.10.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На прошлой встрече, 8 октября, депутаты приняли сложение полномочий двух народных избранников - Виктора Мысака и Андрея Никулина.

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Сессии народных избранников участились

Встретятся снова завтра, 15 октября, в 09.00 утра депутаты горсовета Бердска. народные избранники обсудят на внеочередной сессии внесение изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 № 337 «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»».

напомним, теперь спикер горсовета Владимир Голубев. Он занял это кресло после выборов в заксобрание Новосибирской области, состоявшееся 13 сентября 2020. Предыдущий "главный" депутатов Валерий Бадьин теперь представляет интересы Бердска в заксобрание.

На прошлой встрече, 8 октября, депутаты приняли сложение полномочий двух народных избранников - Виктора Мысака и Андрея Никулина.

бюджет сессия
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От редакции

Часто стали встречаться?

Гость, 14 октября 2020 18:20
Секретные встречи - надо такую практику искоренять.

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