Во второй раз за неделю встретятся на сессии народные избранники в Бердске. Что обсуждают?

На прошлой встрече, 8 октября, депутаты приняли сложение полномочий двух народных избранников - Виктора Мысака и Андрея Никулина.

Сессии народных избранников участились

Встретятся снова завтра, 15 октября, в 09.00 утра депутаты горсовета Бердска. народные избранники обсудят на внеочередной сессии внесение изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 № 337 «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»».

напомним, теперь спикер горсовета Владимир Голубев. Он занял это кресло после выборов в заксобрание Новосибирской области, состоявшееся 13 сентября 2020. Предыдущий "главный" депутатов Валерий Бадьин теперь представляет интересы Бердска в заксобрание.

На прошлой встрече, 8 октября, депутаты приняли сложение полномочий двух народных избранников - Виктора Мысака и Андрея Никулина.