Герман Греф – председатель Сбербанка

Герман Греф женат на дизайнере Яне, а также сын от предыдущего брака Олег Германович Греф.

Герман Греф родился 08.02.1964 в Казахстане, который тогда был частью Советского Союза. Его семья немецкого происхождения переехала в Казахстан из района Донецкого бассейна Украины в 1941 году во время ВОВ. Необычное написание его имени на английском языке является результатом его двойной транслитерации: один раз с немецкого на русский (первоначально: Herrmann Gräf), а затем с русского на английский, при этом немецкое произношение теряется. Семья Грефов, по некоторым данным, дома говорила по-немецки и по-русски, а Греф теперь свободно говорит и читает по-немецки.

Греф прошел обязательную военную службу в спецподразделении Министерства внутренних дел, прослужив два года в Самарской области, прошел подготовку на снайпера. После армии Греф продолжил образование в России. Он изучал право в Омске и принимал активное участие в студенческой политической жизни в качестве комсомола (коммунистической молодежи). Греф получил степень в области юриспруденции, а затем получил советский эквивалент диплома аспирантуры в Санкт-Петербурге.

В Казахстане Греф некоторое время проработал в юридическом отделе местной государственной администрации, прежде чем приступить к учебе на третьем уровне. В СПБ он продолжил этот карьерный путь. В 1991 году начал работать юридическим консультантом Комитета экономического развития и собственности Петергофа. Петергоф – город недалеко от Санкт-Петербурга, одна из культурных жемчужин России. Он усеян дворцами и аристократическими резиденциями, построенными во времена императора Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга. В 2000 году стал министром экономического развития.

Министр сыграл активную роль в продвижении России как страны-хозяйки зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, которые прошли на южном побережье Сочи. За это достижение Греф был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

В качестве министра Греф спорил со своими коллегами по правительству по вопросам административной реструктуризации и развития, публичные ссоры на конференциях и встречах были нехарактерными для политики российского министерства. Российские деловые СМИ назвали Грефа реформатором и похвалили за непопулярный выбор. Вместе с министром финансов Алексеем Кудриным Греф создал Стабилизационный фонд. Основная цель фонда состояла в том, чтобы облегчить выплату внешнего долга России. Когда он быстро достиг этой цели благодаря высоким ценам на нефть, он стал буфером от колебаний цен на нефть и инфляционного давления. К тому времени, когда Греф покинул министерства, фонд вырос до более чем 130 миллиардов долларов США.

Герман Греф несколько раз называл «коррупцию» самым большим препятствием на пути экономического развития России. Одна газета сообщила, что его позиция в отношении коррупции, даже на самом низком уровне настолько строга, что его секретарю было приказано отказываться от коробок конфет в офисе по праздникам.