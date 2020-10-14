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Какие классы уходят на дистанционное обучение и какие ограничения остаются, рассказал Собянин

18:28 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Но многие ограничения для жителей столицы из-за роста числа заразившихся коронавирусом продолжают действовать.

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Коронавирус. Частичное возобновление работы школ

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы. Он рассказал, какие ограничения снимают в связи с тем, введенные две недели назад из роста коронавируса меры дали свой эффект. Но не все так гладко.

"Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей – тоже.

В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу.

Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующие решения.

1. С понедельника, 19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения.

Почему так, а не иначе?

Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей.

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По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения.

Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу.

Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу.

В 1-5 классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11 классы – 500 тысяч.

Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах.

2. По этой же причине – для сокращения количества контактов –учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 г. работать не будут.

3. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Льготный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

4. Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

5. Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство.

Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания.

Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся.

С уважением,

Ваш мэр Сергей Собянин".

карантин школа Сергей Собянин
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