Консерваторы могли бы победить, если бы либералы не опросили воздержаться. Но голосование было полностью символическим, потому что закон о комендантском часе в 22:00 был отменен в полночь. А вот этот источник предоставляет массу забавных новостей, видео и политических анекдотов.

С 14 октября закон, по которому голосовали депутаты, будет заменен аналогичным законом о трехуровневой системе изоляции, который депутаты одобрили без протеста. Поскольку большинство депутатов от либералов воздержались при голосовании, правительство все равно выиграло с 299 голосами против 82.

Бары опустошены из-за комендантского часа, а ученые говорят, что нет доказательств его эффективности. Это произошло после того, как появились доказательства того, что комендантский час в 22:00 окажет лишь «незначительное влияние» на вирус. Тем не менее, премьер-министр все равно продолжил политику и сохранил ее на всех трех уровнях своей новой местной системы изоляции.

Критики говорят, что жесткое ограничение времени, когда заведениям грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов, привело к тому, что большие группы собирались за пределами баров и уезжали на общественном транспорте после закрытия. Один из депутатов-консерваторов, Крис Грин из Болтона Уэста, ушел с должности младшего правительства, чтобы проголосовать против правил. Депутат-консерватор, Крис Грин, оставил свою младшую правительственную должность, чтобы проголосовать против правил.

Мэтт Хэнкок предположил, что введение комендантского часа в 22:00 было «вопросом политического выбора», чтобы школы и рабочие места оставались открытыми. В защиту этой политики министр здравоохранения сообщил депутатам парламента, что существуют «прямые и приблизительные доказательства» положительного воздействия ограничений на бары и рестораны, сославшись на сокращение числа обращений в больницу и неотложную помощь, связанного с алкоголем, поздно ночью. Он также предупредил депутатов, что у них не должно быть «уверенности» в том, что когда-либо будет достигнут коллективный иммунитет против вируса, даже если все заразятся им, потому что неясно, как долго сохраняется иммунитет.