14.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Чехлы для IPhone SE 2020

17:19 14.10.2020
0

IPhone SE 2020 – это прекрасный выбор телефона. Конечно, хочется сохранить его в хорошем виде, например в одном из лучших чехлов для iPhone SE.

Компания MacInCase реализует много вариантов чехлов, посмотреть можно по этой ссылке. Бюджетный телефон имеет лучший в отрасли процессор A13 Bioniс, тот же процессор, что и в iPhone 11 Pro, а также беспроводную зарядку, водонепроницаемость и 12-мегапиксельную заднюю камеру, которая дает массу преимуществ, как Smart HDR.
Телефон стоит защитить чехлом от повреждений. Так как это новый iPhone, производители аксессуаров постарались произвести множество вариантов чехлов. Ищете ли вы дешевый чехол из, вариант из изысканной кожи или что-то сверхтонкое, чтобы сохранитье пропорции вашего нового iPhone, в магазине найдутся все варианты лучших чехлов для iPhone SE и обязательно можно подобрать подходящий для вас.

Какой чехол выбрать

Не существует единственного самого лучшего чехла для iPhone SE просто потому, что каждый пользователь будет искать что-то свое. Тем не менее, некоторые модели выходят на первый план как хорошие универсальные варианты для большинства людей. Kung Fu Grip от Smartish, Impact Clear от Tech 21 и Presidio Pro от Speck – отличный выбор для людей, которым не нужен самый роскошный или яркий чехол, но при этом очень нужна защита от падений.
Тем, кто ищет что-то более модное, с первоклассной отделкой, которую может предоставить только Apple, следует с умом выбрать собственный кожаный чехол компании. Он хорошо выглядит и представлен в различных оттенках, которые идеально соответствуют цветам, выбранным Apple для iPhone SE. Тонкий чехол Moment также выглядит хорошо.
Если вы более практичны или ищете что-то прочное, то рекомендовано приобрести чехол-кошелек Spigen Slim Armor CS, а также Defender Pro от OtterBox. Первый имеет место для двух кредитных карт, а второй предлагает полную защиту встроенного экрана и порта Lightning телефона.
Поклонники очень тонких чехлов, которые больше опасаются царапин, чем воды, должны попробовать Spigen's Thin Fit и Totalee's Thin Case. И, наконец, если вас интересует экологически чистый корпус, Incipio Organicore – это 100% экологическое решение, которое также отличается премиальным качеством сборки.

Особые моменты
Поскольку iPhone SE имеет те же размеры, что и iPhone 8 и iPhone 7, можно использовать старые чехлы, которые подходят для этих устройств, на новейшем бюджетном iPhone от Apple. Фактически, многие производители корпусов просто перепродают свои старые модели с новым лейблом. Тем не менее, это отличная новость для клиентов, потому что это означает, что вы можете сэкономить немного денег, выбрав более старый чехол для iPhone, который уже был уценен, если не продался в магазине в течение нескольких лет.

Чехлы для IPhone
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин объявил: зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса “ЭпиВакКорона” центра "Вектор" под Новосибирском
19:40 14-10-2020
Путин объявил: зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса “ЭпиВакКорона” центра
Кто оплатил лечение Навального в клинике "Шарите", рассказал сам оппозиционер
19:26 14-10-2020
Кто оплатил лечение Навального в клинике
Что запрещено делать в Особенное новолуние 16 октября 2020 года
19:22 14-10-2020
Что запрещено делать в Особенное новолуние 16 октября 2020 года
Как осознают старость знаки зодиака. Кто до ужаса боится стареть, а кому седина с внуками в радость?
19:16 14-10-2020
Как осознают старость знаки зодиака. Кто до ужаса боится стареть, а кому седина с внуками в радость?
БердскПощады отрицающим маски не будет! Ужесточили контроль на транспорте в Бердске 1
19:05 14-10-2020
Пощады отрицающим маски не будет! Ужесточили контроль на транспорте в Бердске
Самая романтичная и мечтательная женщина по знаку зодиака. Чью любовь забыть не получится?
19:02 14-10-2020
Самая романтичная и мечтательная женщина по знаку зодиака. Чью любовь забыть не получится?
Убить и расчленить труп рэпера Картрайта заранее планировала его жена, утверждает СКР
18:48 14-10-2020
Убить и расчленить труп рэпера Картрайта заранее планировала его жена, утверждает СКР
Бесплатно выдавать лекарства по выписанным рецептам предложил Медведев
18:42 14-10-2020
Бесплатно выдавать лекарства по выписанным рецептам предложил Медведев
С какими странами возобновляет авиасообщение Россия
18:33 14-10-2020
С какими странами возобновляет авиасообщение Россия
Какие классы уходят на дистанционное обучение и какие ограничения остаются, рассказал Собянин
18:28 14-10-2020
Какие классы уходят на дистанционное обучение и какие ограничения остаются, рассказал Собянин