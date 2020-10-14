Чехлы для IPhone SE 2020

Компания MacInCase реализует много вариантов чехлов, посмотреть можно по этой ссылке. Бюджетный телефон имеет лучший в отрасли процессор A13 Bioniс, тот же процессор, что и в iPhone 11 Pro, а также беспроводную зарядку, водонепроницаемость и 12-мегапиксельную заднюю камеру, которая дает массу преимуществ, как Smart HDR.

Телефон стоит защитить чехлом от повреждений. Так как это новый iPhone, производители аксессуаров постарались произвести множество вариантов чехлов. Ищете ли вы дешевый чехол из, вариант из изысканной кожи или что-то сверхтонкое, чтобы сохранитье пропорции вашего нового iPhone, в магазине найдутся все варианты лучших чехлов для iPhone SE и обязательно можно подобрать подходящий для вас.

Какой чехол выбрать



Не существует единственного самого лучшего чехла для iPhone SE просто потому, что каждый пользователь будет искать что-то свое. Тем не менее, некоторые модели выходят на первый план как хорошие универсальные варианты для большинства людей. Kung Fu Grip от Smartish, Impact Clear от Tech 21 и Presidio Pro от Speck – отличный выбор для людей, которым не нужен самый роскошный или яркий чехол, но при этом очень нужна защита от падений.Тем, кто ищет что-то более модное, с первоклассной отделкой, которую может предоставить только Apple, следует с умом выбрать собственный кожаный чехол компании. Он хорошо выглядит и представлен в различных оттенках, которые идеально соответствуют цветам, выбранным Apple для iPhone SE. Тонкий чехол Moment также выглядит хорошо.Если вы более практичны или ищете что-то прочное, то рекомендовано приобрести чехол-кошелек Spigen Slim Armor CS, а также Defender Pro от OtterBox. Первый имеет место для двух кредитных карт, а второй предлагает полную защиту встроенного экрана и порта Lightning телефона.Поклонники очень тонких чехлов, которые больше опасаются царапин, чем воды, должны попробовать Spigen's Thin Fit и Totalee's Thin Case. И, наконец, если вас интересует экологически чистый корпус, Incipio Organicore – это 100% экологическое решение, которое также отличается премиальным качеством сборки.

Особые моменты

Поскольку iPhone SE имеет те же размеры, что и iPhone 8 и iPhone 7, можно использовать старые чехлы, которые подходят для этих устройств, на новейшем бюджетном iPhone от Apple. Фактически, многие производители корпусов просто перепродают свои старые модели с новым лейблом. Тем не менее, это отличная новость для клиентов, потому что это означает, что вы можете сэкономить немного денег, выбрав более старый чехол для iPhone, который уже был уценен, если не продался в магазине в течение нескольких лет.