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Заставлял отжиматься 15-летнюю дочь до рвоты пьяный отец

17:45 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Он всячески ее третировал: кричал, унижал и заставлял отжиматься. У Татьяны произошел нервный срыв, ее рвало и трясло.

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Несовершеннолетняя вернулась домой с прогулки в дневное время, но позже установленного времени, в связи с чем ее отец в воспитательных целях заставил отжиматься от пола

Прокуратурой Саратовской области по публикации средства массовой информации организована проверка по факту обращения в медицинское учреждение 15-летней девушки.

По предварительной информации, 1 октября 2020 года несовершеннолетняя вернулась домой с прогулки в дневное время, но позже установленного времени, в связи с чем ее отец в воспитательных целях заставил отжиматься от пола. В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили её в районную больницу города Вольска. По результатам осмотра врача оснований для госпитализации несовершеннолетней не имелось.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Саратовской области организована проверка, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетней, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: epp.genproc.gov.ru

несовершеннолетняя отжимание проверка
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