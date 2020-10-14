Заставлял отжиматься 15-летнюю дочь до рвоты пьяный отец

Он всячески ее третировал: кричал, унижал и заставлял отжиматься. У Татьяны произошел нервный срыв, ее рвало и трясло.

Несовершеннолетняя вернулась домой с прогулки в дневное время, но позже установленного времени, в связи с чем ее отец в воспитательных целях заставил отжиматься от пола

Прокуратурой Саратовской области по публикации средства массовой информации организована проверка по факту обращения в медицинское учреждение 15-летней девушки.

По предварительной информации, 1 октября 2020 года несовершеннолетняя вернулась домой с прогулки в дневное время, но позже установленного времени, в связи с чем ее отец в воспитательных целях заставил отжиматься от пола. В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили её в районную больницу города Вольска. По результатам осмотра врача оснований для госпитализации несовершеннолетней не имелось.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Саратовской области организована проверка, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетней, дана оценка действиям (бездействию) законных представителей, должностным лицам органов системы профилактики, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: epp.genproc.gov.ru