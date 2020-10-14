Сыграв свадьбу на Покров 14 октября молодожены будут счастливыми всю жизнь. Правда ли это?

У Богородицы просили в молитве не только счастья в личной жизни, но и здоровья, защиты. Считалось, что эта молитва на протяжении всего года будет оберегать человека, который взывает о помощи.

На Руси верили, что в этот день Пресвятая Богородица укрывает землю покровом, чтобы уберечь каждого человека от ненастий

Какие приметы, традиции, а также обряды характерны для праздника Покров, отмечаемого 14 октября, интересует многих людей. На Руси верили, что в этот день Пресвятая Богородица укрывает землю покровом, чтобы уберечь каждого человека от ненастий. Ее считают покровительницей незамужних и замужних девушек, детей. Покрова Пресвятой Богородицы относятся к одним из главных и непереходящих церковных праздников.

История праздника

На Руси православный праздник появился из Византии. Во время войны, Константинополь в 910 году окружили сарацины. В поисках защиты от них горожане отправились в Влахернский храм, где находились риза и омофор Пресвятой Богородицы, и стали молиться. К ним также присоединились два верующих: юродивый Андрей и ученик Епифан.

Вскоре они увидели видение, как по облакам шла Пресвятая Богородица вместе с ангелами и святыми. Она стала молиться о спасении жителей. После чего сняла платок, излучающий божественное сияние, и укрыла им всех молящихся.

Согласно легенде, Пресвятая Богородица после совершения обряда исчезла. После этого события сарацинам пришлось покинуть город. В скором времени, юродивого, увидевшего это видение, причислили к лику святых, а его ученика – к блаженному лику.

Традиции и обряды праздника

Наши предки к празднику старались завершить все полевые работы и начинали готовиться к зиме. Они организовывали веселые мероприятия и ярмарки. За день до Покрова проводили генеральную уборку в доме, поскольку 14 октября запрещалось работать.

Все важные ритуалы в этот день проводили женщины: для детей, членов семьи и дома. Чтобы получить богатый урожай и привлечь удачу, хозяйки старались развести в печи огонь с использованием веточек плодовых деревьев.

Для финансовой стабильности в этот день пекли блины в обязательном порядке. Первым блином угощали домового, распределив его кусочки по всем четырем углам кухни. Наши предки считали, что если домовой будет сыт, то в семье также будет спокойно и уютно. Для благосостояния также угощали своих соседей и родных испеченным караваем.

С этого дня наступала свадебная пора. Незамужние девушки спешили в храм, чтобы поставить свечу у лика Пресвятой Богородицы. Та девушка, которая это сделает первее, то она и выйдет замуж, а молитвенные слова помогут сохранить взаимопонимание в будущих отношениях.

Безусловно, у Богородицы просили в молитве не только счастья в личной жизни, но и здоровья, защиты. Считалось, что эта молитва на протяжении всего года будет оберегать человека, который взывает о помощи.

Народные приметы на Покрова

Существует множество примет, связанных с праздником. К ним можно отнести:

Морозную и раннюю зиму предвещают улетающие на юг журавли.

Первые холода придут с той стороны, с которой будет дуть ветер на праздник.

Снег, выпавший накануне праздника, предвещает нескорую зиму.

Если в этот день облить ребенка водой при помощи сито, то он будет не так часто болеть.

Если весело провести этот день, то можно найти хорошего избранника.

Сыгравшие свадьбу 14 октября молодожены, проживут счастливую семейную жизнь.

Кроме этого, в этот день последний раз в году собирали плоды.

Источник: rsute.ru