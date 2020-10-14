Почему нельзя сажать на Покров 14 октября озимый чеснок? Благоприятные даты посадки во второй половине октября 2020

Сажают чеснок под зиму в теплые осенние дни, когда у него еще будет возможность укорениться. Часто тепло выпадает на Покрову, но лучше в этот день не заниматься посадками или другой работой в саду и огороде.

Сажать чеснок на Покров не стоит и по той причине, что это не лучший день для посадок по Лунному календарю в 2020 году

Сажать чеснок на Покров или проводить другую работу не запрещается, но учитывая, что это большой церковный праздник, люди придерживаются определенных правил. Благоприятное время для посадки озимого чеснока может быть и в другой день октября, когда можно закончить посев. Правильно проведенная работа будет залогом хорошего урожая летом.

Сажают ли чеснок на Покров

По большим церковным праздникам люди стараются не выполнять ту работу, которую можно отложить. По традиции в такие дни идут в церковь, а не на огород. К такому событию относится Покров Пресвятой Богородицы, который не причислен к двунадесятым, но от этого не менее значимый.

Сажают чеснок под зиму в теплые осенние дни, когда у него еще будет возможность укорениться. Часто тепло выпадает на Покрову, но лучше в этот день не заниматься посадками или другой работой в саду и огороде. Такое негласное правило выполняли славяне, чтобы в доме и семье был мир, и порядок. А работу проводили на следующий или другой свободный день.

Если время все же подгоняет, или нет другой возможности перенести посадку чеснока, то его можно высадить и на Покров. Но тогда лучше заняться этим делом после обеда, когда в церкви закончится служба.

Когда можно посадить чеснок в октябре

Сажать чеснок на Покров не стоит и по той причине, что это не лучший день для посадок по Лунному календарю в 2020 году. Хоть Луна и убывающая, но будет находиться в знаке Дева, когда посаженые растения не дают хороших урожаев. Выполнить посадку озимого чеснока можно 15 и 16 октября. Луна в знаке Весов благоприятно повлияет на развитие корневой системы, что и нужно для него при наступлении холодов.

Высаживать чеснок на Покрову, или после нее – это во многом зависит и от региона, где температура может сильно отличаться. Не стоит придерживаться одних норм, а лучше отталкиваться от климатических особенностей и температуры воздуха.

Чеснок высаживают, когда на улице устанавливается +10°C градусов, или немного ниже. Для приживаемости зубчиков чеснока потребуется практически месяц. Но при этом он не должен прорости зелеными ростками на поверхность. Самый лучший вариант, когда он развивает хорошую корневую систему, и уходит на зимовку под снег.

Можно ориентироваться в некоторой степени по природе. Когда на деревьях опадает листва, и птицы улетают в теплые края, то скоро придут холода. Поэтому и нужно поторопиться с посадкой чеснока под зиму. У некоторых людей этот срок начинается с сентября, а в южных регионах может заканчиваться ноябрем. Такой большой диапазон сроков никак не может для всех припасть на Покров. Но если все совпадает, то все же лучше выйти сажать чеснок на следующий день после праздника. Так делали предки в далеком прошлом, и строго чтили церковные каноны.

Источник: rsute.ru