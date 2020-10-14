Убить и расчленить труп рэпера Картрайта заранее планировала его жена, утверждает СКР

По версии следствия, незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко)

Убийство рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено летом в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано, заявили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления", - говорится в сообщении.

"Сегодня, 14 октября 2020 года, в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире. В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия", - отмечается в сообщении ведомства.

Адвокат сообщал, что в отдел СК увезли мать Марины Кохал Елену Кохал, однако он отметил, что не знает, каков ее статус в данный момент. По данным СК, в момент совершения убийства Картрайта мать Кохал находилась в квартире, где было обнаружено тело рэпера.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в конце июля, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвинение по делу было предъявлено супруге рэпера Марине Кохал, свою вину она не признала, суд после задержания заключил ее в СИЗО. В сентябре ей продлили срок содержания в СИЗО до 30 октября. В суде по продлению меры пресечения была оглашена информация о том, что причина смерти рэпера пока не установлена.