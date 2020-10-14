Самая романтичная и мечтательная женщина по знаку зодиака. Чью любовь забыть не получится?

Планетой покровителем Рыб является Нептун, а это планета иллюзий

Рыбы как никто другой из знаков зодиака способны любить всем сердцем. Каждый мужчина будет невероятно счастлив с такой романтической особой. И ранее ему однозначно не приходилось испытывать нечто подобное, что может быть с Рыбкой. Однако у этой дамочки есть определенные требования. Только такой представитель сильного пола, который станет с ней не просто любовником, но и другом, способен ее удержать рядом с собой. При этом с Рыбой можно без труда создать крепкую духовную связь, эмоциональную и даже ментальную. А на меньшее эта дамочка и согласна даже не будет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планетой покровителем Рыб является Нептун, а это планета иллюзий. Так сильно сопереживать другим людям, как это делают Рыбы, никто больше не способен. Многие люди в детские годы фантазируют, но потом вырастают и перестают это делать. Но тоже самое о Рыбках не скажешь. Они продолжат фантазировать и жить в своих мечтать всю свою жизнь. Рыбка еще с детских лет мечтают о том, чтобы создать крепкую духовную связь с мужчиной, такую сильную и искреннюю любовь, которую даже ни в одном фильме не показывают.

Порой склонность к фантазиям делает свое «черное дело». Ведь Рыбы просто на просто придумывают для себя образ человека, который на самом деле совершенно другой в реальности. Таким образом, отношения могут быстро испортиться. если Рыбы любят, то желают они это всем своим сердцем. Они могут простить в ту же минуту, когда их обидели. И все из-за собственной наивности. Рыбки смотря на вещи вокруг себя другими глазами и могут сопереживать даже тем людям, которые причинили им настоящую душевную боль. Для того, чтобы полностью и бесповоротно разочаровать такую женщину, придется приложить максимум усилий. Но если это на самом деле произойдет, то Рыбка уходит навсегда и больше никогда не возвращается.

Источник: rsute