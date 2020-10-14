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Пощады отрицающим маски не будет! Ужесточили контроль на транспорте в Бердске

19:05 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Комиссия проверяет не только пассажиров и водителей на соблюдение масочного режима, но и качество дезинфекции салонов автобусов и маршруток.

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В Бердске усилен контроль за соблюдением масочного режима

Сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска и представителями Роспотребнадзора сегодня, 14 октября, провели совместный рейд в общественном транспорте — как муниципальном, так и коммерческом. В ходе контрольных мероприятий уделялось внимание наличию запаса масок и дезинфицирующих средств у водителей автобусов, а также соблюдению масочного режима пассажирами.

В случае выявленных нарушений оформлялись протоколы и проводились разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила, установленные действующим в Новосибирской области режимом повышенной готовности. Вместе с тем представители Роспотребнадзора обращали особое внимание граждан на правильность использования СИЗ и ношения масок, так как простое их наличие на лице не убережёт от возможного заражения.

По итогам рейда было выписано 14 предписаний, рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении противоэпидемиологических мерах: обработка салонов транспорта в период межрейсового отстоя, обеспечение запаса масок и дезсредств, соблюдение масочного режима, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

автобус контроль маршрутка маски протоколы соблюдение масочного режима
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От редакции

Вы носите маску в общественных местах?

Аноним, 14 октября 2020 19:22
Эти "сотрудники отдела" просто пользуются правовой неграмотностью россиян и делают, что хотят. По сути они не имеют права задерживать граждан и выносить им какие-либо предписания, даже устные. Можно спокойно послать их в лес по грибы и идти своим путём.

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