Пощады отрицающим маски не будет! Ужесточили контроль на транспорте в Бердске

Комиссия проверяет не только пассажиров и водителей на соблюдение масочного режима, но и качество дезинфекции салонов автобусов и маршруток.

В Бердске усилен контроль за соблюдением масочного режима

Сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска и представителями Роспотребнадзора сегодня, 14 октября, провели совместный рейд в общественном транспорте — как муниципальном, так и коммерческом. В ходе контрольных мероприятий уделялось внимание наличию запаса масок и дезинфицирующих средств у водителей автобусов, а также соблюдению масочного режима пассажирами.

В случае выявленных нарушений оформлялись протоколы и проводились разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила, установленные действующим в Новосибирской области режимом повышенной готовности. Вместе с тем представители Роспотребнадзора обращали особое внимание граждан на правильность использования СИЗ и ношения масок, так как простое их наличие на лице не убережёт от возможного заражения.

По итогам рейда было выписано 14 предписаний, рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении противоэпидемиологических мерах: обработка салонов транспорта в период межрейсового отстоя, обеспечение запаса масок и дезсредств, соблюдение масочного режима, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.