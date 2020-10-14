Как осознают старость знаки зодиака. Кто до ужаса боится стареть, а кому седина с внуками в радость?

Люди не наслаждаются особыми моментами жизни. Годы идут, и они влияют на всех по-разному. Астрология поможет объяснить это явление для каждого знака зодиака.

Наступает момент в жизни, когда Львам становится ясно, что в центре внимания уже не они

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сама мысль о старении приводит их в ужас. Однако у них нет причин для беспокойства, потому что под влиянием Марса, планеты энергии, их энергия также не ослабевает. Возможно, Овнам нужно больше спать, чем когда им было 20 лет, но тогда у них не было этого опыта. С течением времени Овны становятся более уверенными в себе, а их установки и убеждения укрепляются.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Такие люди боятся, что их привлекательность может исчезнуть, хотя у них нет причин для беспокойства. Истинные качества Тельцов заключаются именно в их обаянии и общительности, качествах, с которыми возраст ничего не может поделать. Тельцами управляет Венера, символ любви, поэтому они не могут потерять способность делать счастливыми тех, кого любят. Поскольку стабильность важна для Тельцов, то они будут чувствовать себя намного лучше после сорока лет, чем в ранней юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака не очень радуются при мысли о том, что годы идут. Их правитель Меркурий, планета логики, наделил Близнецов интеллектом и аналитическим даром, именно поэтому им удается разумно принимать зрелость. Пока они открыты, любознательны и разносторонни, никому и в голову не придет спросить, сколько им лет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Только когда любовные раны ранней юности заживут, Раки смогут по-настоящему наслаждаться красотой жизни. Ими управляет Луна, символ дома, поэтому представители этого знака обладают ярко выраженным родительским инстинктом и очень самоотверженны. И когда они остепеняются, то начинают понимать, что зрелость может принести им только еще большее удовлетворение в семейном кругу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Наступает момент в жизни, когда Львам становится ясно, что в центре внимания уже не они, а кто-то более молодой, что, конечно же, не радует представителей этого знака. Однако с возрастом Львы завоевали доверие и уважение окружающих их людей, потому что со зрелостью приходит положение и авторитет, все то, о чем они всегда мечтали.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Знаком Девы управляет Меркурий, планета, которая символизирует любопытный дух, поэтому даже если они захотят, то все равно не смогут состариться. Благодаря их моложавой внешности и коммуникабельности люди всегда будут давать им меньшее количество лет. Привыкнув к комплиментам, Девы вдруг осознают, что им уже исполнилось сорок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подобно Тельцу, этим знаком также управляет Венера, планета красоты. Весы заботятся о том, чтобы всегда хорошо выглядеть, особенно в более зрелые годы, что, конечно, не грех. Их обаяние – это неотъемлемая часть привлекательности, и с возрастом оно только усиливается.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Под влиянием темного правителя Плутона Скорпионы всегда видят темную сторону старости в первую очередь. Будь то работа, здоровье, любовь или скоротечность жизни. Однако их аналитический дух и особое ироничное чувство юмора могут помочь справиться с неизбежным течением времени.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Помимо Близнецов и Водолея, Стрельцы также являются знаком молодости. Так что первые морщинки вокруг глаз могут их расстроить, но ненадолго. Они почувствуют себя лучше, как только увидят эту проблему в своем философском ключе. Это потому, что ими управляет Юпитер, планета оптимизма. В душе они всегда остаются молодыми, открытыми и любознательными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог – это истинный представитель своего знака, управляемого Сатурном. Это планета зрелости, знаний и амбиций. Козероги не понимают тех, кто оплакивает свою молодость и впадает в депрессию, когда замечает первые седые пряди в волосах. Это потому, что зрелость приносит им много преимуществ и помогает пожинать плоды своей работы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Помимо страха старения, их редко мучают другие страхи. Но именно поэтому Водолеи должны осознать, что возраст приносит им только пользу. Они ментально молоды и креативны во всем, что делают, благодаря влиянию их правителя Урана. Это планета будущего, изобретений и перемен. Поскольку Водолеи не слишком беспокоятся о своем здоровье, им, скорее всего, придется изменить эту привычку в более зрелые годы, если хотят дольше оставаться молодыми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Годы идут все быстрее и быстрее, они только вызывают в Рыбах какой-то необъяснимый страх, который они даже не могут описать. Если Рыбы вовремя позаботятся о своем здоровье и о своих финансах, у них не будет причин для беспокойства.

Источник: rsute