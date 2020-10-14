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Общество / Стиль жизни

Что запрещено делать в Особенное новолуние 16 октября 2020 года

19:22 14.10.2020 Фото: pxhere
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16 октября 2020 года наступает особенное новолуние. По мнению астрологов, оно будет очень очень негативно влиять на людей. Их будут мучить депрессии, стрессы и резкая смена настроения.

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Не стоит копаться в себе, серьезно воспринимать негативные мысли

Новолуние будет проходить под покровительством знака Весы, а это очень противоречивый знак зодиака. 16 октября нельзя принимать какие-то важные решения и начинать новые дела. Тяжелые дела и физические нагрузки также лучше отложить на другое время.

Негативно это новолуние отразится на подверженных пессимистическим настроениям людям. Их жжет охватить одиночество. Поэтому не стоит копаться в себе, серьезно воспринимать негативные мысли и поддаваться панике. Нужно провести это время спокойно и не впадать в крайности.

А вот что нужно сделать, так слушать свою интуицию.

Источник: izvmor

негативное настроение новолуние чего не делать что нельзя
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