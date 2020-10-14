Что запрещено делать в Особенное новолуние 16 октября 2020 года

Новолуние будет проходить под покровительством знака Весы, а это очень противоречивый знак зодиака. 16 октября нельзя принимать какие-то важные решения и начинать новые дела. Тяжелые дела и физические нагрузки также лучше отложить на другое время.
Негативно это новолуние отразится на подверженных пессимистическим настроениям людям. Их жжет охватить одиночество. Поэтому не стоит копаться в себе, серьезно воспринимать негативные мысли и поддаваться панике. Нужно провести это время спокойно и не впадать в крайности.
А вот что нужно сделать, так слушать свою интуицию.
Источник: izvmor