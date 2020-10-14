Кто оплатил лечение Навального в клинике "Шарите", рассказал сам оппозиционер

Лечение Алексея Навального после отравления в немецкой клинике обошлось в 49,9 тысячи евро, рассказал политик в своем инстаграме.

Навальный провел в берлинской клинике 32 дня

Лечение Алексея Навального в немецкой клинике «Шарите» обошлось в 49,9 тысячи евро, рассказал политик в своем инстаграме. Его оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Также предприниматель Борис Зимин оплатил его транспортировку в Берлин. Самолет стоил 79 тысяч евро.

По словам Навального, неясно, сколько будут стоить дальнейшее проживание и лечение в Германии, однако эти расходы взял на себя Евгений Чичваркин.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика госпитализировали. 22 августа его транспортировали на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Навальный провел в ней 32 дня, 24 из них — в реанимации. Сейчас он проходит в Германии реабилитацию.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что в организме Навального обнаружили следы яда, схожего по структуре с нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В России это отрицают как политики, так врачи и ученые.