Путин объявил: зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса “ЭпиВакКорона” центра "Вектор" под Новосибирском

Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук. Первая получила международное название «Спутник V».

Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — “ЭпиВакКорона”», — сказал Путин.

Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».

Позже Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы.