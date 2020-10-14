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Путин объявил: зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса “ЭпиВакКорона” центра "Вектор" под Новосибирском

19:40 14.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук. Первая получила международное название «Спутник V».

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Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — “ЭпиВакКорона”», — сказал Путин.

Президент также добавил, что, насколько ему известно, «на подходе еще третья вакцина» центра имени Чумакова Российской академии наук.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она получила международное название «Спутник V».

Позже Минздрав выдал НИЦЭМ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического испытания вакцины. 9 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о начале III фазы клинических испытаний вакцины. 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот, а 24 сентября Минздрав объявил, что ее получили все российские регионы.

вакцина испытания коронавирус президент Владимир Путин ГНЦ ВБ «Вектор»
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