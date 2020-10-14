Упала цена на лекарство от коронавируса. Сколько теперь стоит?

Препараты на основе фавипиравира попали в список жизненно необходимых лекарств, цены на которые регулирует государство.

Денис Мантуров рассказал о падении цены на лекарства на основе фавипиравира

Препараты на основе фавипиравира для лечения больных с COVID-19 подешевели в России уже более чем в 2 раза, и цена продолжит снижаться по мере наращивания объема производства, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Это (снижение цены - ред.) происходит поступательно. Когда это малый объем - одна цена, как только объем увеличивается плюс фавипиравир как медицинское непатентованное наименование попадает в ЖНВЛП, автоматически включается регулирование цены со стороны государства", - заявил министр.

"Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства", - добавил Мантуров.