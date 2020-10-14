В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виктор:
- Добрый день. Кто сможет подсказать, почему МУП КБУ выставил за отопление на 500 р больше, чем за все предыдущие месяцы 2020 года?
КБУ выставил за отопление на 500 рублей больше
Читатели "Курьер. Среда. Бердск" недоумевают, почему выросли платежи за тепло.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виктор:
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От редакции
Вроде, платим по 1/12?
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