Путину доложила о срочном развертывании коек из-за роста заболеваемости COVID-19 Голикова

По словам вице-премьера, меньше заразившихся там, где есть тотальный контроль за масочным режимом, например в Чечне. Счет новых ковидных коек идет на десятки тысяч.

Владимир Путин 14 октября провел в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства

Владимир Путин 14 октября провел в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Сначала говорили о ситуации с распространением коронавирса. О б этом президенту доложила вице-премьер Тптьяна Голикова.

Дословно

Т.Голикова: Собственно, как мы и ожидали, с началом осенне-зимнего эпидемического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания новой коронавирусной инфекцией. На 14 октября у нас зарегистрировано 1 миллион 340 тысяч случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составил 1,1 процента, в 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя.

Хочу отметить, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю рабочую неделю у нас в стране составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения. И отмечу в этой связи, что Россия в линейке 189 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54 место. Это говорит о том, что ситуация в России хотя и достаточно напряженная и сложная, но тем не менее она находится под контролем. В регионах ситуация различается: по состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 – ситуация нестабильная, в 18 – мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах на относительно высоких уровнях.

В тех регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, недостаточно реализовывались и реализуются санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и общественном транспорте и не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В то же время в регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением. Я приведу примеры.

В Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения. И в этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети.

Очень важно понимать, что нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи, оказание которой так же необходимо, как и оказание помощи больным COVID.

Также я хотела бы обратиться к объединениям работодателей и работодателям о необходимости соблюдения мер безопасности в трудовых коллективах и дополнительного внимания к гражданам старшего возраста и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

Мы неоднократно отмечали, и Вы в своих выступлениях это подчеркивали, что важно поддерживать на высоком уровне тестирование населения. Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллиона лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестированием остается ниже установленных нормативов, поэтому я хочу просить субъекты Российской Федерации обратить на это самое пристальное внимание.

Также я бы хотела привести данные о том, как развивается заболевание по его структуре. Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на 3 процента снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания с 73 процентов до 69,8. За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекции с 32 до 39 процентов, соответственно, и снижение госпитализации лиц с острыми респираторными проявлениями COVID с 35,7 процента до 32,6.

Тем не менее нагрузка на коечный фонд в регионах достаточно высокая, и регионы сейчас разворачивают зарезервированные койки. По данным мониторинговой сети, на сегодняшний день регионами развернуто 177,7 тысячи ковидных коек, из них 103 тысячи коек оснащены подачей кислорода, и 24,4 тысяч коек оснащены ИВЛ. На утро сегодняшнего дня оставались свободными 24 процента. И я здесь хочу подчеркнуть, что во избежание неправильной трактовки этих цифр (потому что всегда звучат разные цифры) обращаю внимание, что мы пользуемся официальной мониторинговой информацией, и 24 процента – это количество свободных коек, открытых исключительно под COVID.

Учитывая, что в ряде субъектов отмечается значительное число пациентов, которые госпитализируются с легкими формами течения заболевания, наряду со своевременным развертыванием коек, о котором я только что сказала, очень важно обратить внимание на оказание медицинской помощи больным, которые находятся на амбулаторном лечении, в том числе и лекарственным обеспечением. Это очень важная тема, которая является залогом успешного выздоровления.