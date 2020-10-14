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На сколько продлить льготную ипотеку под 6,5% попросил Путин?

20:52 14.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России назвал ее популярной мерой, оказывающей реальную поддержку гражданам. Мишустин согласился увеличить срок действия.

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Программу льготной ипотеки продлят как минимум до середины 2021 года по просьбе Путина

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена как минимум до 1 июля 2021 года. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Он отметил, что срок действия этой программы заканчивается 1 ноября. "С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года", - обратился президент к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Глава правительства, в свою очередь, отметил, что эта программа, запущенная в апреле по поручению главы государства, стала "одной из самых успешных антикризисных мер". "Выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд рублей", - сказал Мишустин, добавив, что на эту программу сейчас приходится более 90% всех кредитов на новостройки. По словам премьера, льготная ипотека востребована гражданами, а также она сыграла роль в поддержке строительной отрасли в период пандемии. Мишустин назвал важным продлить эту программу с льготной ипотечной ставкой в 6,5% до 1 июля следующего года.

"Мы готовы быстро подготовить все необходимые распоряжения", - сказал премьер.

"Хорошо, давайте сделаем это, - согласился Путин, назвав льготную ипотеку популярной мерой, оказывающей реальную поддержку гражданам. - Продлим ее хотя бы до середины следующего года".

антикризис кредит льготная ипотека новостройки Владимир Путин Михаил Мишустин
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