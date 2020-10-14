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Штормовой ветер и похолодание обрушатся на Бердск 15 октября, предупредили в МЧС

21:16 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Погода в Новосибирской области начинает портиться. Похолодание сменит тепло и солнце. Кроме того, в регион возвращаются дожди.

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В МЧС  предупредили об опасном ветре

В четверг, 15 октября, в Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Предупреждающие смс-сообщения жителям региона разослало управление МЧС. Погода в Новосибирской области начинает портиться. Похолодание сменит тепло и солнце.

15 октября, согласно прогнозам, днем в Новосибирскую область придет мощный ветер. завтра в Новосибирской области ожидается небольшое похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до 9-11 градусов тепла. Также в регион придут дожди.

В сильный ветер рекомендуют обходить плохо закрепленные конструкции и внимательнее смотреть за детьми. В случае необходимости набрать номер 112 или 2-18-18 (тел. ЕДДС Бердска).

ветер похолодание смс-сообщения шторм
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