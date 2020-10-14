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Украла 3 млн рублей замдиректора школы Новосибирска. Деньги полагались на ремонт

21:37 14.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Суд приговорил ее к 4 годам условно. И в обеспечение иска прокурора о взыскании ущерба арестовал имущество осужденной.

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Суд не дал подсудимому педагогу реальный срок

За хищение бюджетных средств в сумме около 3 млн рублей осуждена бывший заместитель директора школы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской обалсти.

Калининским районным судом Новосибирска вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя директора по хозяйственно-административной работе МАОУ СОШ №211 «им. Л.И. Сидоренко» за хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимая путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершила хищение денежных средств в сумме около 3 млн рублей, предназначенных для реализации программы обучения и проведение ремонта школы.

Похищенные денежные средства женщина тратила на личные нужды.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 4 и 3 статьи 159 УК РФ, и по совокупности совершенных преступлений назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании причиненного ущерба и обратил в пользу потерпевшей стороны арестованное имущество осужденной.

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