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Поддельных масок на 40 млн рублей поставили в больницы Приангарья

21:49 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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По данным следствия, изделия не соответствовали ГОСТу, а документы на них поставщик сфальсифицировал. Возбуждено уголовное дело.

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В Приангарье возбудили дело о поставках в медучреждения поддельных масок на 40 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о поставках в три медучреждения региона фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле индивидуальный предприниматель из города Ангарска, с которым был заключен государственный контракт, поставил на Иркутскую станцию медицинской помощи партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. Как установили сотрудники правоохранительных органов, документы на маски были подделаны поставщиком, изделия не соответствовали ГОСТу и условиям контракта. Аналогичные закупки выявлены в Иркутской областной клинической больнице и клиническом госпитале ветеранов. Бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей.

"Задержаны лица из числа коммерсантов, имевшие отношение к поставке масок в медучреждения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании основным фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-служба регионального управления СК, не уточнив количество задержанных.

Проверяется информация по контрактам на поставку медицинских изделий, заключенным в других медицинских учреждениях.

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От редакции

На коленке шили маски?

Аноним, 14 октября 2020 22:20
Наверняка это не единственный случай. Сложно представить, что будет с вакцинами....

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