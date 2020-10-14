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Что увидел после "смерти" переживший остановку сердца пациент?

22:02 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту и "увидел" странное существо. Так организм ищет способ выжить, считают ученые.

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Переживший остановку сердца мужчина рассказал об увиденном после "смерти"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Что увидел после "смерти" переживший остановку сердца пациент?Умер Анатолий Москвитин, бывший замдиректора Бердского электромеханического заводаЕщё 455 новостей

Житель Великобритании, спасенный врачами, утверждает, что якобы помнит "увиденное" после остановки сердца, пишет Express.

По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту, а затем почему-то "подумал об Элвисе Пресли". Также он заявил, что был уверен в том, что "все закончится хорошо".

Кроме того, британец признался, что "увидел" странное существо.

"Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. <…> Мне показалось, что я всю жизнь его знал", — сказал мужчина.

Издание ссылается на статью нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха в журнале Scientific American, согласно которой подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. По словам ученого, образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге и являются признаками того, что организм "ищет" способ выжить.

кислород нейробиолог пациент после смерти существо
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