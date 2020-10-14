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Сколько доплатят до прожиточного минимума пенсионерам в Новосибирской области

22:23 14.10.2020 Фото: pixabay.com
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Его размер уже увеличился, значит, индексацию пройдет дважды. Объем средств, необходимых из областного бюджета, включая расходы на доставку, составит 2 млрд 687 млн рублей.

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Прожиточный минимум пенсионера увеличат дважды

Комитет Законодательного Собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заслушал информацию об увеличении прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2021 год.

Проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2021 год» депутатам представил министр труда и социального развития Ярослав Фролов. Как сообщил чиновник, один из показателей, использующихся при расчете величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, – величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. На 2021 год она составит 9 512 рублей.

Таким образом, величина прожиточного минимума в области складывается в размере 9850 рублей, а это значит, что социальная доплата к пенсии будет носить региональный характер. Средний ее размер - 2221 рубль, сообщили в региональном парламенте 14 октября.

Объем средств, необходимых из областного бюджета, включая расходы на доставку, составит 2 млрд 687 млн рублей. Учитывая, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета определен в размере 78 %, на доплаты к пенсии, включая расходы на доставку, из областного бюджета потребуется 622 млн рублей, сообщил депутатам Ярослав Фролов.

Дальнейшая информация министра начиналась со слов «сегодня мы получили правительственную телеграмму…» По последним данным, новая величина прожиточного минимума пенсионера в РФ установлена в размере 10 022 рубля. В связи с этим изменился и расчет прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области - 10378 рублей, что на 528 рублей больше планируемой величины. Соответственно изменяется и прогнозируемое число получателей (до 104,6 тысяч человек), и прогнозируемый средний размер социальной доплаты, и объем средств на доплату из областного бюджета.

«Чем вызваны такие изменения?» - задал вопрос депутат Александр Козлов. Как сообщил министр, изменения произошли в величине потребительской корзины, поэтому изменилась и цифра прожиточного минимума пенсионера.

Депутат Николай Мочалин положительно расценил увеличение прожиточного минимума, заметив при этом, что рост все равно недостаточный.

Комитет принял решение вынести предложенный правительством законопроект на рассмотрение сессии Законодательного Собрания, с тем, чтобы во втором чтении внести необходимые поправки.

«Мы сегодня получили дополнительную информацию из федерального центра. Новые данные отразятся на увеличении прожиточного минимума пенсионера, то есть более значительно возрастет социальная доплата у тех, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума, - подвел итог председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. - Мы думаем, что окончательно примем прожиточный минимум уже в ноябре с учетом поправки, которую внесет губернатор Новосибирской области».

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