Красивые поздравления в День сельских женщин 15 октября 2020 года

День сельских женщин обедняет тружениц всех профессий, проживающих в сельской местности.

Международный день сельских женщин впервые отметили в 2008 году

Международный день сельских женщин впервые отметили в 2008 году. Идея создания праздника возникла во время женской конференции, проходящей в Пекине в 1995 году, но лишь спустя 12 лет он был официально утвержден. Цель праздника — обратить внимание на нелегкое положение тружениц села и по достоинству оценить их существенный вклад в развитие пищевой индустрии и промышленности.

Более четверти женщин всего мира проживают в сельской местности. В их крепких руках находится обеспечение городских жителей продовольствием и растительным сырьем. Благодаря труду сельских женщин на прилавках магазинов каждый день появляется мясо, молоко, хлеб, масло и многие другие продукты. День сельских женщин обедняет тружениц всех профессий, проживающих в сельской местности.

День сельских женщин — это про нас!



И пожелать вам хочу сейчас:Чтобы удача всегда улыбалась,Чтобы задуманное удавалось,Чтобы работа горела в руках,Счастье светилось в счастливых глазах,Чтобы хозяйство росло и плодилось,Нивы погуще всегда колосились,Тёплой погоды, веселых деньков,Личного счастья и долгих годов!

Есть женщины в русских селеньях,

Так классик еще говорил,

Сегодня их всех поздравляем,

Желаем здоровья и сил,

Не знают они пусть усталость,

Ведь держится много на них,

Любовь и огромное счастье



Получат пускай за двоих!

Поздравляю со Всемирным днём сельских женщин и от души желаю всегда оставаться такой, чтоб и в горящую избу, и коня на скаку. Пусть ни ветер, ни дождь, ни вьюга не сломают такую сильную, красивую, мудрую, весёлую женщину. Желаю здоровья и процветания, добрых чудес в жизни и настоящей любви! И пусть с такой женщиной нашему селу ничего не угрожает!

Жить на селе порою тяжело,

Физически работать очень трудно,

Только родимое и милое село,

Не сменишь ты на город изумрудный.

Здесь первый раз тебя поцеловал,

Тот парень, что потом назвался мужем,



Вишневый сад, что вас очаровал,Тебе и ныне памятен и нужен.

Здесь детки родились и подросли,

И дочь твоя почти уже невеста...

И нет любимей и родней земли,

И нет дороже и милее места.

Сельских женщин пробил час —

Все оденьте туфли.



Поздравлять мы будем вас,Вечерком, да в клубе.

Одевайся красивей

И снимай галоши,

Покажите городским —

Вы ничуть не хуже!

В огороде весь сезон,

И зимой в сарае,



Пес Барбос в тебя влюблен,И сосед твой Ваня.

Ну и чем не хороша?

Счастья не достойна?

И великая душа,

И ведет пристойно!

Мужа чаем напоит,

Похмелит соседа,



И корову подоитОх, и непоседа...

Нет сравнения тебе,

Труженица тыла,

Фору дашь ты всем в селе

Не живешь уныло.

Счастья, ласки, доброты

Скажем вам на посошок,



Сельским женщинам сегодняПосвящаем поздравок!

С Днем сельской женщины, примите поздравленья!

Ведь вам вставать приходится чуть свет,

Всегда в труде вы, в вечных хлопотах, в движенье,

В заботах вы встречаете рассвет.

Пускай же солнышко целует руки ваши

И дарит искры вашим волосам,



Нет вас добрее в мире, нет милей и краше!Судьбы красивой и достойной вам!

Я сельских женщин поздравляю

С их праздником, прекрасным днем,

Терпения и сил желаю,

Прольется счастье пусть дождем.

Пускай сияют ваши очи

Любовью, страстью и теплом,



Вам окружать желаю близкихЗаботой, радостью, добром.

С Днем сельских женщин поздравляю!

Тебя природа всюду окружает,

Пускай прекрасно будет все,

И процветает пусть твое село.

Пускай ничто не огорчает,

Все блага мира согревают.



И будет рядышком пускай семья,Не оставляя в жизни никогда.

Примите нынче поздравления,

Красотки сел и деревень.

Любой пред вам снимет шляпу —

Не перечесть ваших умений.

Желаю вам добра и счастья,

Огромной, пламенной любви,



Задайте фору горожанам,Пускай огонь бурлит в крови.

Особая порода — сельские женщины,

В простонародии — бабы,

Рядом с мужчиной стоите уверенно,

Средь вас не найдется слабых.

Характером стойкие, сердцем горячие,

Каждая кровь с молоком,



Я вас поздравляю с Днем сельских женщин,Весь мир с этим днем знаком.

Желаю, пусть рухнут пред вами преграды,

Пусть радость в доме живет,

И пусть свое женское счастье

Каждая в жизни найдет.

Слава сельским женщинам, хвала,

Ведь вы большие труженицы, знаем!



Желаем, чтобы жизнь ваша была,Прекрасным, замечательнейшим раем!

Пусть ценят вас и дети, и мужья,

Пусть уважают вас всегда односельчане,

Душа поет пусть громче соловья!

А ну, девчонки, марш все на гулянье!

Источник: pozdravok.ru