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Общество / Стиль жизни

Красивые поздравления в День сельских женщин 15 октября 2020 года

09:00 15.10.2020 Фото: pixabay.com
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День сельских женщин обедняет тружениц всех профессий, проживающих в сельской местности.

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Международный день сельских женщин впервые отметили в 2008 году

Международный день сельских женщин впервые отметили в 2008 году. Идея создания праздника возникла во время женской конференции, проходящей в Пекине в 1995 году, но лишь спустя 12 лет он был официально утвержден. Цель праздника — обратить внимание на нелегкое положение тружениц села и по достоинству оценить их существенный вклад в развитие пищевой индустрии и промышленности.

Более четверти женщин всего мира проживают в сельской местности. В их крепких руках находится обеспечение городских жителей продовольствием и растительным сырьем. Благодаря труду сельских женщин на прилавках магазинов каждый день появляется мясо, молоко, хлеб, масло и многие другие продукты. День сельских женщин обедняет тружениц всех профессий, проживающих в сельской местности.

День сельских женщин — это про нас!

И пожелать вам хочу сейчас:
Чтобы удача всегда улыбалась,
Чтобы задуманное удавалось,
Чтобы работа горела в руках,
Счастье светилось в счастливых глазах,
Чтобы хозяйство росло и плодилось,
Нивы погуще всегда колосились,
Тёплой погоды, веселых деньков,
Личного счастья и долгих годов!

Есть женщины в русских селеньях,
Так классик еще говорил,
Сегодня их всех поздравляем,
Желаем здоровья и сил,
Не знают они пусть усталость,
Ведь держится много на них,
Любовь и огромное счастье

Получат пускай за двоих!

Поздравляю со Всемирным днём сельских женщин и от души желаю всегда оставаться такой, чтоб и в горящую избу, и коня на скаку. Пусть ни ветер, ни дождь, ни вьюга не сломают такую сильную, красивую, мудрую, весёлую женщину. Желаю здоровья и процветания, добрых чудес в жизни и настоящей любви! И пусть с такой женщиной нашему селу ничего не угрожает!

Жить на селе порою тяжело,
Физически работать очень трудно,
Только родимое и милое село,
Не сменишь ты на город изумрудный.

Здесь первый раз тебя поцеловал,
Тот парень, что потом назвался мужем,

Вишневый сад, что вас очаровал,
Тебе и ныне памятен и нужен.

Здесь детки родились и подросли,
И дочь твоя почти уже невеста...
И нет любимей и родней земли,
И нет дороже и милее места.

Сельских женщин пробил час —
Все оденьте туфли.

Поздравлять мы будем вас,
Вечерком, да в клубе.

Одевайся красивей
И снимай галоши,
Покажите городским —
Вы ничуть не хуже!

В огороде весь сезон,
И зимой в сарае,

Пес Барбос в тебя влюблен,
И сосед твой Ваня.

Ну и чем не хороша?
Счастья не достойна?
И великая душа,
И ведет пристойно!

Мужа чаем напоит,
Похмелит соседа,

И корову подоит
Ох, и непоседа...

Нет сравнения тебе,
Труженица тыла,
Фору дашь ты всем в селе
Не живешь уныло.

Счастья, ласки, доброты
Скажем вам на посошок,

Сельским женщинам сегодня
Посвящаем поздравок!

С Днем сельской женщины, примите поздравленья!
Ведь вам вставать приходится чуть свет,
Всегда в труде вы, в вечных хлопотах, в движенье,
В заботах вы встречаете рассвет.

Пускай же солнышко целует руки ваши
И дарит искры вашим волосам,

Нет вас добрее в мире, нет милей и краше!
Судьбы красивой и достойной вам!

Я сельских женщин поздравляю
С их праздником, прекрасным днем,
Терпения и сил желаю,
Прольется счастье пусть дождем.

Пускай сияют ваши очи
Любовью, страстью и теплом,

Вам окружать желаю близких
Заботой, радостью, добром.

С Днем сельских женщин поздравляю!
Тебя природа всюду окружает,
Пускай прекрасно будет все,
И процветает пусть твое село.

Пускай ничто не огорчает,
Все блага мира согревают.

И будет рядышком пускай семья,
Не оставляя в жизни никогда.

Примите нынче поздравления,
Красотки сел и деревень.
Любой пред вам снимет шляпу —
Не перечесть ваших умений.

Желаю вам добра и счастья,
Огромной, пламенной любви,

Задайте фору горожанам,
Пускай огонь бурлит в крови.

Особая порода — сельские женщины,
В простонародии — бабы,
Рядом с мужчиной стоите уверенно,
Средь вас не найдется слабых.

Характером стойкие, сердцем горячие,
Каждая кровь с молоком,

Я вас поздравляю с Днем сельских женщин,
Весь мир с этим днем знаком.

Желаю, пусть рухнут пред вами преграды,
Пусть радость в доме живет,
И пусть свое женское счастье
Каждая в жизни найдет.

Слава сельским женщинам, хвала,
Ведь вы большие труженицы, знаем!

Желаем, чтобы жизнь ваша была,
Прекрасным, замечательнейшим раем!

Пусть ценят вас и дети, и мужья,
Пусть уважают вас всегда односельчане,
Душа поет пусть громче соловья!
А ну, девчонки, марш все на гулянье!

Источник: pozdravok.ru

День сельских женщин поздравления праздник стихи
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