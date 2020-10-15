Красивые поздравления в День сельских женщин 15 октября 2020 года

Международный день сельских женщин впервые отметили в 2008 году. Идея создания праздника возникла во время женской конференции, проходящей в Пекине в 1995 году, но лишь спустя 12 лет он был официально утвержден. Цель праздника — обратить внимание на нелегкое положение тружениц села и по достоинству оценить их существенный вклад в развитие пищевой индустрии и промышленности.
Более четверти женщин всего мира проживают в сельской местности. В их крепких руках находится обеспечение городских жителей продовольствием и растительным сырьем. Благодаря труду сельских женщин на прилавках магазинов каждый день появляется мясо, молоко, хлеб, масло и многие другие продукты. День сельских женщин обедняет тружениц всех профессий, проживающих в сельской местности.
День сельских женщин — это про нас!
Чтобы удача всегда улыбалась,
Чтобы задуманное удавалось,
Чтобы работа горела в руках,
Счастье светилось в счастливых глазах,
Чтобы хозяйство росло и плодилось,
Нивы погуще всегда колосились,
Тёплой погоды, веселых деньков,
Есть женщины в русских селеньях,
Так классик еще говорил,
Сегодня их всех поздравляем,
Желаем здоровья и сил,
Не знают они пусть усталость,
Ведь держится много на них,
Любовь и огромное счастье
Поздравляю со Всемирным днём сельских женщин и от души желаю всегда оставаться такой, чтоб и в горящую избу, и коня на скаку. Пусть ни ветер, ни дождь, ни вьюга не сломают такую сильную, красивую, мудрую, весёлую женщину. Желаю здоровья и процветания, добрых чудес в жизни и настоящей любви! И пусть с такой женщиной нашему селу ничего не угрожает!
Жить на селе порою тяжело,
Физически работать очень трудно,
Только родимое и милое село,
Не сменишь ты на город изумрудный.
Здесь первый раз тебя поцеловал,
Тот парень, что потом назвался мужем,
Тебе и ныне памятен и нужен.
Здесь детки родились и подросли,
И дочь твоя почти уже невеста...
И нет любимей и родней земли,
И нет дороже и милее места.
Сельских женщин пробил час —
Все оденьте туфли.
Вечерком, да в клубе.
Одевайся красивей
И снимай галоши,
Покажите городским —
Вы ничуть не хуже!
В огороде весь сезон,
И зимой в сарае,
И сосед твой Ваня.
Ну и чем не хороша?
Счастья не достойна?
И великая душа,
И ведет пристойно!
Мужа чаем напоит,
Похмелит соседа,
Ох, и непоседа...
Нет сравнения тебе,
Труженица тыла,
Фору дашь ты всем в селе
Не живешь уныло.
Счастья, ласки, доброты
Скажем вам на посошок,
Посвящаем поздравок!
С Днем сельской женщины, примите поздравленья!
Ведь вам вставать приходится чуть свет,
Всегда в труде вы, в вечных хлопотах, в движенье,
В заботах вы встречаете рассвет.
Пускай же солнышко целует руки ваши
И дарит искры вашим волосам,
Судьбы красивой и достойной вам!
Я сельских женщин поздравляю
С их праздником, прекрасным днем,
Терпения и сил желаю,
Прольется счастье пусть дождем.
Пускай сияют ваши очи
Любовью, страстью и теплом,
Заботой, радостью, добром.
С Днем сельских женщин поздравляю!
Тебя природа всюду окружает,
Пускай прекрасно будет все,
И процветает пусть твое село.
Пускай ничто не огорчает,
Все блага мира согревают.
Не оставляя в жизни никогда.
Примите нынче поздравления,
Красотки сел и деревень.
Любой пред вам снимет шляпу —
Не перечесть ваших умений.
Желаю вам добра и счастья,
Огромной, пламенной любви,
Пускай огонь бурлит в крови.
Особая порода — сельские женщины,
В простонародии — бабы,
Рядом с мужчиной стоите уверенно,
Средь вас не найдется слабых.
Характером стойкие, сердцем горячие,
Каждая кровь с молоком,
Весь мир с этим днем знаком.
Желаю, пусть рухнут пред вами преграды,
Пусть радость в доме живет,
И пусть свое женское счастье
Каждая в жизни найдет.
Слава сельским женщинам, хвала,
Ведь вы большие труженицы, знаем!
Прекрасным, замечательнейшим раем!
Пусть ценят вас и дети, и мужья,
Пусть уважают вас всегда односельчане,
Душа поет пусть громче соловья!
А ну, девчонки, марш все на гулянье!
Источник: pozdravok.ru