Сколько денег стоит горячее питание для 5 613 школьников на 3 месяца в Бердске. Один ребенок отказался от обеда Путина

Учащиеся начальных классов должны есть в школе минимум одно горячее блюдо, не считая напиток. В зависимости от смены режима обучения, питание может быть представлено либо обедом, либо завтраком.

Горячее питание для начальных классов соответствует требованиям Роспотребнадзора

В начале октября «Курьер. Среда. Бердск» посетил 2 бердские школы с ревизорской проверкой бесплатного школьного питания для учащихся с 1 по 4 классы. Побывав в учебных заведениях, мы сделали вывод, что 65 рублей достаточно для того, чтобы ребенок наедался и не чувствовал себя голодным. В двух школах есть дети, которые отказываются от некоторых блюд по разным причинам. Ученики школы №11 не ели, потому что им не нравился вкус продукта, а в школе №8, как объясняет учитель начальных классов, ребятишек не приучили есть дома каши и запеканки.

Мы составили запрос о бесплатном школьном питание в министерство образования Новосибирской​ области министру Сергею Федорчуку. Полученная информация подробно отвечает на вопросы, сколько учащихся начальной школы в Бердске получают бесплатное питание. Какая сумма средств выделена на горячие обеды и завтраки на сентябрь-декабрь 2020 года. И по каким принципам составляется меню для питания школьников.

Всего на сентябрь-декабрь 2020 года на горячие обеды в Бердске выделено 29 318 700 рублей. Бесплатное питание получают 5613 обучающихся 1-4 классов. За сентябрь на путинское питание было потрачено 6 880 720 тысячи рублей.

Меню для начальной школы разработано в соответствие с требованиями СанПиН. Обеды и завтраки учеников с 1 по 4 класс соответствует всем принципам здорового питания, которые утвердил Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Согласно Федеральному закону учащиеся начальных классов должны есть в школе минимум одно горячее блюдо, не считая напиток. В зависимости от смены режима обучения, питание может быть представлено либо обедом, либо завтраком.

Цена одного бесплатного обеда рассчитывается исходя средней стоимости минимального набора продуктов питания в день, она составляет 62, 2 рубля. Также идёт обязательное софинансирования расходов средств муниципального бюджета в размере 5%, поэтому средняя стоимость питания в день и составляет приблизительно 65, 47 рублей.

В одной школ Бердска родители ученика начальной школы отказались от предоставляемого обеда по медицинским показаниям.

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